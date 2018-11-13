﻿ Минфин: повышение зарплат медиков зависит от госбюджета будущего года, Mixnews.lv

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Остро обсуждаемая на данный момент прибавка к зарплатам медиков, обещанная ранее, будет зависеть от бюджета будущего года, который сформирует уже новое правительство. Скорее всего бюджет не будет утвержден до нового года, заявила в утреннем эфире LTV глава Минфина Дана Рейзниеце-Озола (СЗК). Об этом пишет rus.lsm.lv .

"В этом году заработки медиков выросли в среднем на 30%. Если зарплаты повысят и в 2019 году, нужно оценивать все возможности бюджета. В этом году зарплата медиков выросла резко, и то, что мы видим – часть из них все еще недовольны", - заявила Рейзниеце-Озола.

Она указала и на предвыборные обещания партий, отметив, что часть из них носили популистский характер: "Следует признать, что предвыборные обещания были щедрыми и дорогими".

Для выполнения всего, что записано в проекте правительственной декларации, предложенном Новой консервативной партией, стоило было бы на 35% повысить общее налоговое бремя, заявила глава Минфина. Речь идет о сумме в 1,2 млрд евро.

"За счет теневой экономики этого сделать нельзя. Если из теневой экономики это не получить, значит, нужно смотреть, какие налоги новое правительство захочет повысить", - подчеркнула Рейзниеце-Озола.

Согласно проекту госбюджета, подготовленному ранее и утвержденному Кабмином 12 ноября, доходы госказны в будущем году запланированы в размере 9,178 млрд евро (на 127 млн больше, чем в текущем году), а расходы – в размере 9,205 миллиарда (на 96 млн евро больше).

Фото: flickr.com/Saeima