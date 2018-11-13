﻿ Для предложенного НКП повышения пенсий понадобятся сотни миллионов евро, Mixnews.lv

Экономика |

Для выполнения предложений Новой консервативной партии (НКП) в сфере пенсий и пособий новому правительству придется найти в бюджете несколько сотен миллионов евро, свидетельствуют подсчеты министерств.

НКП предлагает в течение двух ближайших лет повысить необлагаемый подоходным налогом с населения (ПНН) минимум пенсий до 500 евро в месяц, а минимальную пенсию - до 200 евро в месяц. В плане работы правительства предлагается также повысить необлагаемый минимум доходов по меньшей мере до 500 евро в месяц.

В результате выполнения этих предложений поступления ПНН могут уменьшиться на 130-500 млн евро.

На повышение минимальной пенсии до 215 евро потребуется дополнительно 524 млн евро в год, подсчитало Министерство благосостояния.

В план НКП включено также предложение в течение ближайших трех лет повысить размер государственного семейного пособия до 50 евро за первого, 100 евро за второго и 150 евро за третьего и каждого следующего ребенка. На это потребовалось бы дополнительно 252,7 млн евро.

Чтобы остановить стремительный отток медперсонала, НКП обещает в течение года повысить зарплату врача до 1700 евро, медсестры - до 800 евро "на руки". Минздрав подсчитал, что на эти цели из бюджета потребуется соответственно 222,3 млн евро и 125,3 млн евро.

НКП ставит целью в 2020 году увеличить финансирование здравоохранения до 4% внутреннего валового продукта (ВВП).

Минфин указывает, что для этого в 2019 году необходимо дополнительно 159,4 млн евро, в 2020 году - 250,5 млн евро.

НКП поддерживает как приоритет выделение 1,5% ВВП для науки. Для этого в 2019 году потребовалось бы 306,5 млн евро.

Освобождение жилья разумных размеров от налога на недвижимость уменьшило бы поступления этого налога на 33 млн евро.

План НКП предусматривает увеличение налоговых доходов до 35% ВВП с нынешних примерно 31%. Достичь этого НКП планирует за счет уменьшения теневой экономики, расширения налоговой базы, отмены исключений и более прогрессивной и прозрачной налоговой системы.

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