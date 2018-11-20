﻿ Медики "скорой" прикрепят к форме черные ленты, Mixnews.lv

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Сотрудники Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) прикрепят к форме черные ленточки – таким образом, медики выразят недовольство нынешней ситуацией в отрасли, сообщили в профсоюзе Рижского региона.

Сегодня начинается первый этап протеста. Профсоюз уже разослал черные ленты, которые сотрудники прикрепят к своим формам. Их призывают выкладывать фотографии с хештегом #krizeNMPD.

Отмечается, что протест продлиться до тех пора, пока зарплаты сотрудников СНМП не будут повышены на 20%.

Как сообщалось, в Службе неотложной медицинской помощи принято решение объявить чрезвычайную медицинскую ситуацию в Рижском региональном центре, связанную с массовым увольнением работников.

Как в интервью радио Baltkom рассказал председатель Рижского профсоюза сотрудников Службы неотложной медицинской помощи Генадий Русанов, несколько десятков сотрудников подали заявления об уходе.

"Чрезвычайной ситуацию можно считать уже два года — мы все время говорим о нехватке сотрудников, низких зарплатах. Сейчас просто вскрылся тот гнойник, который нарывался последние несколько лет. На сегодня нам не хватает наших ресурсов. Например, в Риге за сутки 500 вызовов, а качественно обслужить мы может только 300. За последние три дня из службы уволились 20 человек — это огромный ресурс", - сказал он.

При этом Русанов отметил, что латвийцы могут не беспокоиться за свое здоровье, так как даже с ограниченными человеческими ресурсами СНМП будет оказывать необходимую помощь.

"Не сомнений, что все чрезвычайные ситуации будут решены. Скорее всего мы не будем выезжать на мелкие травмы и высокие температуры. В диспетчерской службе у нас работают профессиональные медики, которые смогут проконсультировать и дать необходимые рекомендации", - отметил он.

Как рассказала журналистам директор СНМП Лиене Ципуле, сейчас происходит "массовый отток медиков" из СНМП, вызванный их недовольством большой нагрузкой и непомерно низкой зарплатой, а также неясностью о том, что будет с зарплатами медиков в следующем году.

Опубликовала фотографию с прикрепленной на форму черной ленточкой фельдшер Маргарита Баскова.

"Это протестная акция. Хотя по сути это траур по нашей службе в целом", - написала медик.

Фото из Flick/Vickie Sargent