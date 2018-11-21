﻿ Pasažieru vilciens закупит испанские поезда за 225,3 млн евро, Mixnews.lv

Экономика |

Pasažieru vilciens (PV) закупит новые электропоезда у испанского предприятия Talgo, сообщил в среду журналистам председатель правления ПВ Роджер Янис Григулис.

Общая договорная цена поставки поездов - 225,303 млн евро.

В цену договора включены поставка поездов и необходимого для их эксплуатации оборудования, запчастей на первые пять лет и обучение персонала.

Поданные претендентами предложения оценивались с учетом предполагаемых расходов на эксплуатацию поездов в течение всего 35-летнего срока, пояснил Григулис.

Претенденты могут обжаловать результаты закупочного конкурса в течение 10 рабочих дней с момента их объявления в 11.00 в среду, 21 ноября.

После закупки поездов ПВ сможет ввести интервальные графики на всех маршрутах - в часы пик, утром и вечером в рабочие дни поезда будут курсировать через каждые 15-20 минут. Планируется, что новые электропоезда будут курсировать из Риги в Айзкраукле, Тукумс, Скулте и Елгаву.

Закупка предусматривает постепенную поставку ПВ новых поездов с конца 2020 года до 2023 года.

В целом планируется закупить 32 электропоезда на 450 пассажирских мест каждый.

Как сообщалось, 5 ноября правительство постановило, что ПВ до 2024 года вложит в покупку новых электропоездов, оборудования для них и запчасти до 259 млн евро из государственного бюджета.

В конкурсе за право на поставку поездов ПВ участвовали четыре претендента: испанская компания Talgo, польское дочернее предприятие швейцарской Stadler, испанская Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) и чешская "Шкода".