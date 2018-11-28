﻿ Из-за налоговой реформы самоуправления лишатся 15 млн евро, Mixnews.lv

Экономика |

В следующем году поступления самоуправлений от подоходного налога с населения (ПНН) сократятся примерно на 15 млн евро, заявила на заседании комитета по финансам и экономике Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) представитель Минфина Инта Комисаре.

Как отмечают в ЛСС, в 2019 году по сравнению с 2018-м прогнозируемое в бюджете самоуправлений уменьшение доходов связано с налоговой реформой. В результате реформы выросли максимальный годовой необлагаемый минимум, льготы на иждивенцев и необлагаемый минимум пенсионера.

Кроме того, для первых месяцев года характерны низкие поступления от ПНН, поступления от налога на недвижимость также начинают поступать только во второй половине февраля. В этой ситуации важно обеспечить предусмотренное законом о среднесрочном бюджете 2018-2020 годов финансирование самоуправлениям уже с января, независимо от процесса принятия годового бюджета, сказала Бункус.

В законе о среднесрочном бюджете 2018-2020 годов сказано, что в этот период бюджетные поступления самоуправлений вместе со специальной дотацией должны составлять 19,6% от налоговых поступлений совокупного бюджета.

Специальная дотация самоуправлениям предусмотрена для компенсации негативного влияния налоговой реформы.