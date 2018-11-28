﻿ Глава FKTK опроверг информацию о включении Латвии в зону высокого риска, Mixnews.lv

Экономика |

Обмен информацией банков Латвии в сети SWIFT происходит в обычном порядке, сообщил глава Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерис Путниньш, комментируя ранее прозвучавшую информацию о том, что сеть SWIFT, обеспечивающая расчеты между банками разных стран, признала Латвию государством высокого риска.

КРФК проверила информацию о якобы осложненном обмене информацией латвийскими банками в сети SWIFT, и банки подтвердили, что все процессы идут обычным порядком. Региональное представительство SWIFT сообщило латвийским ответственным органам, что не располагает информацией о решениях SWIFT относительно государств высокого риска.

По словам Путниньша, важно понимать, что такое SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - это организация, обеспечивающая банкам мгновенный обмен информацией о платежах. SWIFT не проводит проверок, как ведется борьба с легализацией незаконно нажитых средств, или скрининга без ведома банков, а также не задерживает платежей. SWIFT как организация не составляет никакие списки банков и стран.

Путниньш призвал каждого, кто намерен обнародовать информацию, которая может повредить международной репутации Латвии или касается столь чувствительной отрасли, как банковская, проверять сведения, прежде чем широко их комментировать.

О том, что SWIFT включила Латвию в зону высокого риска, сообщила 27 ноября на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.