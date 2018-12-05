﻿ Передача: конкурс закупок Минэкономики выиграла фирма члена "Единства", Mixnews.lv

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После выборов в Сейм в публичных закупках Министерства экономики, которым руководит лидер двух партий "Единство" Арвил Ашерданес, победила компания, единственной владелицей которой является член "Единства" и руководитель кампании "Нового Единства" Инесе Андерсоне, сообщает агентство LETA со ссылкой на передачу "Панорама" Латвийского телевидения.

Андерсоне по списку "Единства" была избрана в Рижскую думу, но сложила мандат в связи с отпуском по уходу за ребенком.

Как Андерсоне, так и министр экономики Ашераденс отрицают, что одержать победу в конкурсе компании Андерсоне помогла партийная принадлежность. При этом министр признает, что "ситуация неприятна".

Как сообщает "Панорама", в апреле Минэкономики объявило конкурс на закупку оценки принципа "Сначала консультируй" в госуправлении. Тогда ведомство прогнозировало, что цена договора может составлять 185 900 евро.

Три претендента подали заявки, которые были близки к этой сумме, в свою очередь GatewayBaltic вместе с компанией Lejiņa un Šleiers предложили значительно меньшую стоимость - 138 900 евро, что позволило в конкурсе победить. Перед этим GatewayBaltic получила закупку Минэкономики на 28 000 евро для оценки среды новых предприятий.

Единственной владелицей GatewayBaltic является член Ашераденса по партии Андерсоне.

"Я в этом деле не участвовал. Я обсудил этот вопрос с госсекретарем, я сказал, что есть одна неприятная ситуация, но министерство само приняло решение о закупке", - пояснил передаче Ашераденс.

На вопрос, говорил ли он об этих закупках с Андерсоне, политик ответил, что закупки он с ней не обсуждал.

В свою очередь Андерсоне указала, что в тот момент, когда принимала решение взять на себя управление кампанией "Нового Единства", Ашераденсу сказала, что "есть такое дело".

"Он об этом не знал. Об этом я его проинформировала", - сказала Андерсоне.

Депутат пояснила, что управление компанией она уже три года как доверила сотрудникам, хотя сама сохранила должность председателя правления. Участвовать в закупках Минэкономики - не было ее решением.

"Конечно, я понимаю, что Ашераденс руководитель партии "Единство", и я в ней активно работаю, но предприятие смотрит с точки зрения предприятия, и это было его решение", - сказала Андерсона.

Ведомство указывает, что закупки были нужны, чтобы министерская работа получила оценку со стороны. Предложение GatewayBaltic в обоих случаях было лучшим именно из-за цены.

Фото: flickr.com