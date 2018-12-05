﻿ Передача: конкурс закупок Минэкономики выиграла фирма члена "Единства", Mixnews.lv

Передача: конкурс закупок Минэкономики выиграла фирма члена "Единства" (3)
После выборов в Сейм в публичных закупках Министерства экономики, которым руководит лидер двух партий "Единство" Арвил Ашерданес, победила компания, единственной владелицей которой является член "Единства" и руководитель кампании "Нового Единства" Инесе Андерсоне, сообщает агентство LETA со ссылкой на передачу "Панорама" Латвийского телевидения.
Андерсоне по списку "Единства" была избрана в Рижскую думу, но сложила мандат в связи с отпуском по уходу за ребенком.
Как Андерсоне, так и министр экономики Ашераденс отрицают, что одержать победу в конкурсе компании Андерсоне помогла партийная принадлежность. При этом министр признает, что "ситуация неприятна".
Как сообщает "Панорама", в апреле Минэкономики объявило конкурс на закупку оценки принципа "Сначала консультируй" в госуправлении. Тогда ведомство прогнозировало, что цена договора может составлять 185 900 евро.
Три претендента подали заявки, которые были близки к этой сумме, в свою очередь GatewayBaltic вместе с компанией Lejiņa un Šleiers предложили значительно меньшую стоимость - 138 900 евро, что позволило в конкурсе победить. Перед этим GatewayBaltic получила закупку Минэкономики на 28 000 евро для оценки среды новых предприятий.
Единственной владелицей GatewayBaltic является член Ашераденса по партии Андерсоне.
"Я в этом деле не участвовал. Я обсудил этот вопрос с госсекретарем, я сказал, что есть одна неприятная ситуация, но министерство само приняло решение о закупке", - пояснил передаче Ашераденс.
На вопрос, говорил ли он об этих закупках с Андерсоне, политик ответил, что закупки он с ней не обсуждал.
В свою очередь Андерсоне указала, что в тот момент, когда принимала решение взять на себя управление кампанией "Нового Единства", Ашераденсу сказала, что "есть такое дело".
"Он об этом не знал. Об этом я его проинформировала", - сказала Андерсоне.
Депутат пояснила, что управление компанией она уже три года как доверила сотрудникам, хотя сама сохранила должность председателя правления. Участвовать в закупках Минэкономики - не было ее решением.
"Конечно, я понимаю, что Ашераденс руководитель партии "Единство", и я в ней активно работаю, но предприятие смотрит с точки зрения предприятия, и это было его решение", - сказала Андерсона.
Ведомство указывает, что закупки были нужны, чтобы министерская работа получила оценку со стороны. Предложение GatewayBaltic в обоих случаях было лучшим именно из-за цены.
Фото: flickr.com
В общем 50×50,а с налогоплательщиков надо выудить ещё и ещё,пусть пополняют казну.Дорвались до долгожданной кормушки.
И сама-то Андерсоне - тоже. "Депутат пояснила, что управление компанией она уже три года как доверила сотрудникам, хотя сама сохранила должность председателя правления. Участвовать в закупках Минэкономики - не было ее решением."
А главное, что вообще НИКТО не знает, - так что это за товар такой : оценка принципа "Сначала консультируй!"? Его вообще закупают как - на вес, на разлив, в тоннах, в кубах?
ПРОПАДИ ВЫ ВСЕ ПРОПАДОМ, уроды морально-вонючие.