﻿ Газета: жильцы многоквартирных домов не хотят платить за "утекшую воду", Mixnews.lv

Газета: жильцы многоквартирных домов не хотят платить за "утекшую воду" (11)
Министерство экономики пытается навести порядок в учете потребления воды в многоквартирных жилых домах, жильцы которых уже давно выражают недовольство огромной разницей между показателями счетчиков воды, установленных на входе в дом, и установленных в их квартирах, которую им приходится оплачивать, пишет Latvijas avize.
Премьер Марис Кучинскис еще два года назад поручил министру экономики Арвилу Ашераденсу, министру юстиции Дзинтарсу Расначсу и министру охраны среды и регионального развития Каспару Герхардсу разобраться, почему образуется эта разница, и справедливо ли заставлять платить жильцов за непотребленную ими воду. В подготовленном проекте Минэкономики предлагает решить проблему самим жильцам вместе с управляющими домами.
Минэкономики считает нынешний порядок справедливым, указывая, что ответственность поставщика воды заканчивается у установленного на входе в дом счетчика, а за происходящее в доме отвечают жильцы. Жильцы же с такой позицией не согласны.
Фото из Flickr/Kamil Kaczor
Я предлагаю вообще убрать общедомовой счетчик! Его показания - ЭТО НЕ МОЕ ДЕЛО.
У людей стоит счетчик, вами же сертифицированный. Который достаточно правильно показывает воду, потребленную данной квартирой.
Почему же на эту квартиру норовят повесить еще какую-то воду, которая :
а/ находится в трубах и стояках между общедомовым счетчиком и счетчиком квартирным?
б/ которую недобросовестные жильцв не показали при сдаче показаний своих счетчиков
в/ которую недобросовестные жильцы тупо отмотали назад в своих счетчиках
г/ которая тупо протекла в землю в следствие аварии, незакрытого дворником крана, и прочая, прочая, прочая?