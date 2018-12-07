﻿ Газета: жильцы многоквартирных домов не хотят платить за "утекшую воду", Mixnews.lv

Экономика |

Министерство экономики пытается навести порядок в учете потребления воды в многоквартирных жилых домах, жильцы которых уже давно выражают недовольство огромной разницей между показателями счетчиков воды, установленных на входе в дом, и установленных в их квартирах, которую им приходится оплачивать, пишет Latvijas avize.

Премьер Марис Кучинскис еще два года назад поручил министру экономики Арвилу Ашераденсу, министру юстиции Дзинтарсу Расначсу и министру охраны среды и регионального развития Каспару Герхардсу разобраться, почему образуется эта разница, и справедливо ли заставлять платить жильцов за непотребленную ими воду. В подготовленном проекте Минэкономики предлагает решить проблему самим жильцам вместе с управляющими домами.

Минэкономики считает нынешний порядок справедливым, указывая, что ответственность поставщика воды заканчивается у установленного на входе в дом счетчика, а за происходящее в доме отвечают жильцы. Жильцы же с такой позицией не согласны.

Фото из Flickr/Kamil Kaczor