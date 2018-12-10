﻿ Латвийцы не хотят отказываться от автомашин с дизельным двигателем, Mixnews.lv

Экономика |

90% жителей Латвии, которые в ближайшее время планируют приобрести автомобиль, одним из важнейших критериев в выборе транспортного средства называют тип двигателя, и самый популярный вид двигателя - дизельный (35%), свидетельствуют результаты опроса SEB lizings.

Бензиновому мотору готовы отдать предпочтение 24% респондентов, а машинам с газовым оборудованием - 23%. Примерно 26% потенциальных покупателей хотели бы приобрести гибридный автомобиль.

Отвечая на вопрос, влияют ли на их предпочтения европейские планы сократить объемы использования автомобилей с дизельным двигателем, 50% опрошенных в Латвии отметили, что для них наиболее важны такие критерии, как расход топлива и эффективность.

36% респондентов уверены, что инициативы, которые ограничивают использование машин с дизельным двигателем, слишком радикальны и в них по сути нет необходимости. 16% участников опроса расстроены тем, что через какое-то время такие автомобили могут исчезнуть. И только 23% респондентов уверены, что сокращение использования транспортных средств с дизелем поможет заботиться об окружающей среде.

Интересно, что во всех трех странах Балтии наиболее непопулярны электромобили: в Литве их хотели бы приобрести 13% респондентов, в Латвии — 12%, а в Эстонии — всего 7%, свидетельствует опрос.

Фото из Flickr/Alejandro Mariño