﻿ Грузооборот Рижского порта вырос на 6,5%, Mixnews.lv

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В Рижском свободном порту за 11 месяцев 2018 года перевалено 33,145 млн тонн грузов - на 6,5% больше, чем за тот же период 2017 года, свидетельствует информация порта.

Больше всего за 11 месяцев перевалено сыпучих грузов - 21,488 млн тонн (+10,9%). Генеральных грузов перевалено 7,849 млн тонн (+22,1%), наливных - 3,80 млн тонн (-28,2%).

Наибольший удельный вес в структуре переваленных грузов по-прежнему составляет уголь - 39,1% (в 2017 году - 35%, в 2016 году - 35,9%). За 11 месяцев в порту перевалено 12,947 млн тонн угля (+17,4%).

Доля контейнерных грузов в грузообороте порта составила 12,8%, нефтепродуктов - 11,4%, тогда как объем переваленных за 11 месяцев нефтепродуктов сократился на 27,8% - до 3,775 млн тонн. Удельный вес древесины составил 11,1%, химических грузов - 5,8%.

В ноябре в Рижском порту перевалено 3,228 млн тонн грузов, в том числе 2,183 млн тонн сыпучих, 715,1 тыс. тонн генеральных и 329,7 тыс. тонн наливных.

Грузооборот Рижского порта за 11 месяцев 2017 года составил 31,117 млн тонн.

По грузообороту Рижский порт - крупнейший в Латвии.