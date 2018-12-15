﻿ В Риге упали цены на бензин, Mixnews.lv

Экономика |

В Риге и Таллине на минувшей рабочей неделе цены на горючее уменьшились, в Вильнюсе не менялись, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

Несмотря на уменьшение цен, самый дорогой бензин 95-ой марки был в Таллине, а самый дешевый - в Вильнюсе. Такая же ситуация была и с ценами на дизельное горючее.

В Риге бензин и дизельное горючее на АЗС Circle K подешевели на 0,8% - до 1,229 за литр. В Риге бензин дешевеет седьмую неделю подряд, дизельное горючее - шестую неделю подряд.

В Вильнюсе цены на горючее на этой неделе были стабильны - бензин 95-й марки и дизельное горючее стоили 1,094 евро за литр.

В Таллине бензин 95-й марки на АЗС Circle K подешевел на 0,8% - до 1,289 евро за литр. Дизельное горючее подешевело на 0,7% до 1,339 евро.

Цена автогаза на этой неделе не изменилась ни в Таллине, ни в Риге и была соответственно 0,629 евро и 0,605 евро за литр. В Вильнюсе цена упала на 0,6% - до 0,5 евро за литр.