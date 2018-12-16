﻿ Минфин: самоуправления просят больше денег из фондов ЕС, чем планировалось, Mixnews.lv

Экономика |

Запрос самоуправлений на дотации из бюджета для реализации софинансируемых из фондов ЕС проектов значительно превышает запланированные средства, говорится в информационном докладе Министерства финансов о выделении из госбюджета дотаций на реализованные самоуправлениями проекты в период планирования фондов ЕС в 2014-2020 гг.

Установлено, что ставка софинансирования этих проектов из фондов ЕС составляет 85%, а минимальный размер необходимого национального софинансирования - 15%.

Ранее Министерство охраны среды и регионального развития подсчитало, что государственное финансирование для реализации софинасируемых из фондов ЕС проектов в самоуправлениях составляет 29,6 млн евро.

Минфин сообщает, что запрос самоуправлений достиг уже 53,8 млн евро.

Сумма дотаций из госбюджета для реализации запланированных на 2019 год софинансируемых из фондов ЕС проектов может превысить 5,7 млн евро, увеличив тем самым бюджетный дефицит в 2019 году на 5,7 млн евро. Правительство обсудит этот вопрос на следующей неделе.

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