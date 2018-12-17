﻿ Латвийцы обменяли почти все существующие латовые банкноты, Mixnews.lv

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До конца ноября этого года жители Латвии обменяли 96% латов в банкнотах и 39% латовых монет, сообщил пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс. Об этом пишет Skaties.lv .

Ценность изъятых из оборота латовых монет составляет 28,3 млн латов или 40,3 млн евро, а стоимость латовых банкнот - 938,4 млн латов или 1,335 млрд евро. В целом из оборота изъяты 147 млн монет и 47,1 млн банкнот.

"Самый активный период обмена латов на евро был в конце 2013 года и в течение всего 2014 года, тогда в целом были обменяны латовые банкноты и монеты общей ценностью в 954 млн евро. После этого активный период закончился и люди к нам с этой целью приходят реже", - указал Силакалнс.

Согласно данным Банка Латвии, в 2015 году было обменяно пять миллионов латов, в 2016 году - четыре миллиона, а в прошлом году - примерно два миллиона латов.

Фото: flickr.com/David Holt