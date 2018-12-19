﻿ Посол в США: попадание в "серый" список больно ударит по экономике Латвии, Mixnews.lv

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Новое правительство должно сделать все возможное и невозможное, чтобы выполнить рекомендации комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval, так как иначе Латвия окажется в "сером" списке, что крайне негативно повлияет на ее экономику. Такое мнение в передаче "Утренняя панорама" высказал на Латвийском телевидении посол Латвии в США Андрис Тейкманис.

Он отметил, что времени для введения рекомендаций Moneyval осталось мало, а риск, что Латвия может оказаться в "сером" списке, по-прежнему высок.

"Мы действительно рискуем попасть в "серый" список, и то, что вашу кредитную карту не примут в Германии, будет наименьшим из зол. Сократится наш экспорт, потому что будут осложнены транзакции по оплате поставок. Это очень существенно повлияет на все наше народное хозяйство", - предупредил посол.

На вопрос о том, делает ли Латвия в настоящее время достаточно много для того, чтобы рекомендации Moneyval были выполнены в установленный срок, Тейкманис конкретного ответа не дал, но отметил, что существуют разные оценки.

По его словам, США очень пристально следят за процессом ликвидации ABLV Bank, обращая особое внимание на его прозрачность и возможные последствия, а именно, на то, что в результате этого процесса будет выяснено, дойдет ли какое-то из дел до суда.

Как сообщалось ранее, Moneyval ввел для Латвии режим усиленного контроля, так как государство получило низкие и средние оценки по ряду критериев эффективности борьбы с отмыванием денег. Наименее эффективной деятельность государственных органов, по мнению Moneyval, является в двух областях - установлении истинных выгодоприобретателей и предотвращении финансирования распространения оружия массового поражения.

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