﻿ Эксперт: Латвия еще далека от выполнения рекомендаций Moneyval, Mixnews.lv

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В данный момент нельзя порадовать новостью о том, что латвийский финансовый сектор приведут в порядок в срок, данный специалистами Moneyval, заявила в интервью LTV глава Службы предотвращения легализации преступно нажитых средств Илзе Знотиня.

По ее словам, в Латвии много сделано, чтобы устранить риски, на которые указали специалисты Moneyval, Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием теневых капиталов и финансированием терроризма. В том числе создана система для лучшего сотрудничества между госведомствами, а также между ними и негосударственным сектором.

«Мы говорим... Мы больше не скрываемся и не чувствуем конкуренцию друг с другом, поскольку идем к общей цели», — добавила Знотиня.

На вопрос, успеет ли Латвия выполнить все рекомендации Moneyval — и таким образом избежать попадания в «серый сектор», Знотиня ответила, что пока не может порадовать этой новостью.

«Мы далеко от ситуации, чтобы сказать «да». К сожалению, в данный момент 50 на 50 результат», — указала глава Службы контроля.

Знотиня подчеркнула, что многое будет зависеть от того, насколько быстро будет создано новое правительство и какими будут его приоритеты. Долгий процесс формирования Кабмина вызовет беспокойство иностранных партнеров, которые интересуются, когда в Латвии будет новое правительство и когда будут известны методы решения проблемных вопросов. Эти пункты обсудили с латвийскими политиками — и реакция была разной.

Источник: Rus.lsm.lv

Фото: mk.gov.lv