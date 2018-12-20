﻿ Эксперт: Латвия еще далека от выполнения рекомендаций Moneyval, Mixnews.lv

Эксперт: Латвия еще далека от выполнения рекомендаций Moneyval (2)

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Экономика | 20 декабря 2018 года, 18:23

В данный момент нельзя порадовать новостью о том, что латвийский финансовый сектор приведут в порядок в срок, данный специалистами Moneyval, заявила в интервью LTV глава Службы предотвращения легализации преступно нажитых средств Илзе Знотиня.

По ее словам, в Латвии много сделано, чтобы устранить риски, на которые указали специалисты Moneyval, Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием теневых капиталов и финансированием терроризма. В том числе создана система для лучшего сотрудничества между госведомствами, а также между ними и негосударственным сектором.

«Мы говорим... Мы больше не скрываемся и не чувствуем конкуренцию друг с другом, поскольку идем к общей цели», — добавила Знотиня.

На вопрос, успеет ли Латвия выполнить все рекомендации Moneyval — и таким образом избежать попадания в «серый сектор», Знотиня ответила, что пока не может порадовать этой новостью.

«Мы далеко от ситуации, чтобы сказать «да». К сожалению, в данный момент 50 на 50 результат», — указала глава Службы контроля.

Знотиня подчеркнула, что многое будет зависеть от того, насколько быстро будет создано новое правительство и какими будут его приоритеты. Долгий процесс формирования Кабмина вызовет беспокойство иностранных партнеров, которые интересуются, когда в Латвии будет новое правительство и когда будут известны методы решения проблемных вопросов. Эти пункты обсудили с латвийскими политиками — и реакция была разной.

Источник: Rus.lsm.lv

Фото: mk.gov.lv

Комментарии 2
Alex1 час назад
Перефразируя - если Латвия ещё далека от чего то,значит она близка к чему-то другому ? К серым спискам ? Тогда зачем гробили АБЛВ ?
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Patriot2 часа назад
Nepieciesams izpildìt visas ASV Finansu ministrijas un ES rekomendàcijas, un izdzìt no mùsu valsts Krievijas noziedzìgo un korumpèto naudu. Mès gribàm bùt par Rietumu sabiedrìbas dalìbniekiem, tàtad arì jàizpilda rekomendàcijas finansu jomà.
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