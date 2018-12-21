﻿ BlueOrange Bank оштрафован на 1,2 млн евро, Mixnews.lv

BlueOrange Bank оштрафован на 1,2 млн евро (2)
Так как с банком заключен административный договор в сфере применения закона об установлении правовых отношений, чтобы добиться улучшений в действии банковской системы внутреннего контроля, сумма штрафа с максимально возможных за эти нарушения 3,69 млн евро снижена до 1 246 798 евро.
Подписав этот договор, КРФК и BlueOrange Bank договорились о мировом соглашении, чтобы прекратить возбужденное КРФК административное дело о вскрытых КРФК во время проверок в 2016 и 2017 гг. нарушениях.
КРФК расценивает допущенные BlueOrange Bank нарушения как существенные, к тому же банк ранее уже был оштрафован за нарушения в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.
Подписав административный договор, стороны договорились о предусмотренных дальнейших мерах, которые банк обязался полностью выполнить в установленные сроки, чтобы усовершенствовать систему внутреннего контроля. КРФК со своей стороны будет следить, выполняет ли "BlueOrange Bank" свои обязательства.
Руководство банка сообщило агентству ЛETA, что в этом году BlueOrange Bank устранил все существенные недочеты, улучшил внутренние процессы и ввел новый подход к определению риска клиентов, а также вложил более 600 тыс. евро в дополнительные ИТ-системы, позволяющие эффективнее следить за операциями клиентов.
Еще в начале 2017 года банк изменил свою модель бизнеса, внеся значительные изменения в стратегию деятельности, существенно увеличив свою долю латвийского рынка, выбрав приоритетным направлением обслуживание и кредитование латвийских предприятий и физических лиц.
Банк планирует в 2019 году закончить начатые процессы трансформации модели бизнеса и продолжить усовершенствование системы внутреннего контроля операций клиентов.
По сумме активов в конце июня 2018 года BlueOrange Bank (бывший Baltikums Bank) занимал 8-е место среди латвийских банков. Его крупнейший акционер - латвийская компания BBG.
Фото: BlueOrange Bank