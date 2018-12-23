﻿ Минэкономики: в Латвии все еще мало инвестируют в машины и оборудование, Mixnews.lv

Экономика |

Несмотря на прирост инвестиций в последнее время, уровень инвестиций в Латвии все еще остается низким, говорится в обзоре развития экономики Латвии, подготовленном Минэкономики.

"Уровень инвестиций по-прежнему почти на 3% от внутреннего валового продукта ниже, чем средний показатель в период с 1995 по 2004 год, и значительно ниже, чем в годы быстрого развития с 2005 по 2007", - говорится в обзоре.

Министерство объясняет эту ситуацию уменьшением вложений в машины и оборудование. В годы рецессии, с 2008 по 2010, инвестиции в эти активы уменьшились в 2,6 раза и в 2010 году составили 7,1% от ВВП.

В период с 2011 по 2016 год инвестиции в машины и оборудование ежегодно росли на 8,4% и составали 8,9% от ВВП, но это на 2,4 процентных пункта меньше, чем в 1995-2004 гг., и на 43,1% меньше, чем в среднем в годы кризиса.

В 2017 году инвестиции в машины, оборудование и транспортные средства выросли в целом на 8,2%. В 2018 году быстрее росли инвестиции в строительные активы - на 24%. В машины и оборудование было вложено на 9,3% больше.

Фото: pexels.com