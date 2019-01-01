﻿ Не становитесь налоговыми должниками! Латвийцев призывают проверить годовой доход, Mixnews.lv

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Некоторым работающим лицам, а также пенсионерам или лицам с инвалидностью в новом году придется заплатить разницу по налогам за 2018 год.

В результате проведенной в этом году масштабной налоговой реформы месячные доходы до 1667 евро облагаются 20-процентным подоходным налогом с населения (ПНН). Однако если зарплата, пенсия и другие дополнительные доходы в сумме превышают этот порог, т. е. 20 004 евро в год, к лицу применяется ПНН в размере 23%.

Работодателю неизвестны все доходы работника, поэтому налог он рассчитывает только исходя из той зарплаты, которую выплачивает сам. Если эта зарплата ниже установленного государством порога для изменения налоговой ставки, в Государственную кассу обычно уплачивается ПНН в размере 20%, а за уплату более крупного налога ответствен сам работник.

«Если в январе окажется, что общие доходы за год превышают 20 004 евро, придется доплатить разницу в размере 3%. Разница по налогу может возникнуть по той причине, что в 2018 году Агентство государственного социального страхования (VSAA) применяет к выплачиваемой пенсии необлагаемый минимум, составляющий 250 евро в месяц, независимо от того, куда пенсионер подал свою налоговую книжку, а к остальной части пенсии, превышающей 250 евро (до 1667 евро), – ПНН в размере 20%, то есть такую же ставку, какую работодатель применяет к зарплате», – поясняет аналитик бухгалтерских систем Tildes Jumis, председатель правления Ассоциации бухгалтеров, сертифицированных по стандартам ISO Анда Зиемеле.

Она призывает работающих лиц проверить свои доходы за уходящий год, чтобы не стать налоговыми должниками.

«Проверьте свой уровень доходов и, если вы – наемный работник, то в системе электронного декларирования (EDS) уберите отметку об электронной налоговой книжке по месту работы или хотя бы укажите, что к доходам от декабрьской зарплаты следует применять 23-процентную ставку налога», - пояснила специалист.

В некоторых случаях может сложиться еще более неприятная ситуация, когда доплатить придется не 3%, а 11,4%. Это может произойти, если было продано недвижимое имущество и облагаемая налогом сумма, полученная от продажи недвижимости, вместе с доходами от оплаты труда за год превышает 55 000 евро.

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