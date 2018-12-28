﻿ Rīgas siltums увеличит тариф на тепло на 12,6%, Mixnews.lv

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Предприятие теплоснабжения Rīgas siltums с апреля планирует повысить тариф на тепловую энергию на 12,6%, свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Тариф предлагается установить в размере 49,99 евро за мегаватт-час (MWh) без НДС, тогда как нынешний тариф составляет 44,39 евро за МWh без НДС.

Как пояснили в компании, изменения тарифа связаны с ростом цен на природный газ на 35%, на щепу на 8% и повышением других затрат за период с 1 июля 2013 года, когда вступил в силу нынешний тариф.

Новый тариф может вступить в силу с апреля 2019 года.

Фото: Flickr/Peter Cartwright