﻿ Rīgas siltums увеличит тариф на тепло на 12,6%, Mixnews.lv

Rīgas siltums увеличит тариф на тепло на 12,6% (15)
Экономика | 28 декабря 2018 года, 10:38
Предприятие теплоснабжения Rīgas siltums с апреля планирует повысить тариф на тепловую энергию на 12,6%, свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Тариф предлагается установить в размере 49,99 евро за мегаватт-час (MWh) без НДС, тогда как нынешний тариф составляет 44,39 евро за МWh без НДС.
Как пояснили в компании, изменения тарифа связаны с ростом цен на природный газ на 35%, на щепу на 8% и повышением других затрат за период с 1 июля 2013 года, когда вступил в силу нынешний тариф.
Новый тариф может вступить в силу с апреля 2019 года.
Фото: Flickr/Peter Cartwright
"Латвия — великая страна, с крайне высокими доходами населения, которым завидуют в мире"( Янис Домбрава,депутат Сейма). "Так хорошо, как сегодня, люди на территории Латвии еще никогда не жили." (Айгарс Калвитис,экс-премьер)
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средняя зарплата +1000 евро, ты что проснулся ток )))
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Пофиг, что в стране людей не осталось.
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