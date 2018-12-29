﻿ Домбровскис: в 2019 году Латвия должна ударить по отмыванию денег, Mixnews.lv

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Латвии в следующем году важно добиться прогресса в выполнении рекомендаций комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval, чтобы улучшить репутацию государства на финансовых рынках, заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Говоря о предстоящих в следующем году задачах, он отметил, что также важно продолжать защиту интересов Латвии при принятии многолетнего бюджета ЕС.

Кроме того, необходимо соблюдать фискальную дисциплину и содействовать фискальной политике, которая способствует устойчивому развитию страны.

Что касается ожидающихся в следующем году процессов в мировой экономике, Домбровскис назвал выход Великобритании из состава ЕС, что повлияет на экономику и финансовые рынки. В настоящее время ведется активная работа, чтобы это влияние по возможности уменьшить, сказал вице-президент Еврокомиссии.

Комментируя итоги 2018 года, Домбровскис отметил, что в финансовой сфере наиболее значимым событием в ЕС стало то, что наконец достигнута договоренность по пакету реформ банковского сектора, который устанавливает нормы посткризисного регулирования.

"Это поможет укрепить стабильность банковского сектора в еврозоне и шире - во всем ЕС. Принятые правила предусматривают более жесткие требования для банков, что повысит их надежность", - сказал вице-президент Еврокомиссии.

Кроме того, в этом году ЕС разработал инициативу по усилению международной роли евро и успешно продолжал работу над укреплением Европейского экономического и монетарного союза.

"Прогнозируется, что в этом и 2019 году ни у одной страны еврозоны дефицит бюджета не превысит 3% от ВВП. Это важное достижение, особенно с учетом того, что это произойдет впервые с момента введения евро", - подчеркнул Домбровскис.

Напомним, ранее посол Латвии в США Андрис Тейкманис заявил, что новое правительство должно сделать все возможное и невозможное, чтобы выполнить рекомендации комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval, так как иначе Латвия окажется в "сером" списке, что крайне негативно повлияет на ее экономику.