﻿ С этого года латвийцы будут платить за газ по-новому, Mixnews.lv

Экономика |

С 1 января этого года в Латвии вступают в силу новые тарифы услуг системы распределения природного газа, которые предусматривают введение фиксированной платы за подключение независимо от количества потребленного объема газа.

Теперь платеж за услуги газоснабжения будет состоять из двух частей - фиксированной и переменной, зависящих от объема потребленного газа.

Тарифы разделены по восьми группам потребителей в зависимости от объема потребленного природного газа. Плата за использованный природный газ для всех групп потребителей по сравнению с предыдущими тарифами снизится.

Фиксированная плата для домохозяйств, использующих природный газ для приготовления пищи, с 1 января 2019 года составит 1,77 евро в месяц, для использующих его для отопления - 1,77 евро в месяц за мощность до 6 кубометров в час и до 6,64 евро в месяц - за мощность до 10 кубометров в час.

Плата за природный газ для среднего домохозяйства, использующего его для отопления мощностью до 6 кубометров в час, снизится на 2,69 евро в месяц, для использующего газ для приготовления пищи, - повысится на 1,35 евро. Хотя плата за газ для части домохозяйств немного возрастет, она будет составлять наименьшую часть общей корзины общественных услуг.

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