﻿ В Европе изымают из оборота банкноты в 500 евро, Mixnews.lv

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В новом году в Европе купюра номиналом в 500 евро будет постепенно изъята из оборота.

Упразднение самой крупной евробанкноты объясняется борьбой с преступностью. По утверждению криминалистов, именно эти купюры предпочитают использовать мафиозные структуры.

Однако, если в 17 странах еврозоны эти банкноты выйдут из оборота уже в январе, то в Германии и Австрии это произойдет только в конце апреля. Именно в этих двух странах в обращении находится максимальное количество таких банкнот.

По данным Европейского центрального банка, в конце марта в обращении находились 594 417 006 таких купюр. Хотя это всего лишь около трех процентов всех банкнот евро, но они составляют огромную сумму — почти 300 млрд евро - или почти 30% стоимости наличных денег евро.

Купюры в 500 евро не печатают уже с 2014 года, но, по решению Совета ЕЦБ, оставшиеся банкноты будут выпускаться еще до конца 2018 года.

Также отмечается, что у тех, у кого есть в наличии купюры в 500 евро, смогут их обменять.

Фото: pixabay.com

Источники: ru.euronews.com, inosmi.ru