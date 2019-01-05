﻿ Впервые в истории! За год в Латвии "умерло" 20 000 компаний, Mixnews.lv

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В прошлом году, как и в предыдущие два года и в далекие 1997 и 1998 годы, новых предприятий в Латвии "родилось" меньше, чем "умерло" старых, пишет Neatkariga. Кроме того, впервые в истории страны за год ликвидировано более 20 000 предприятий, что лишь немного меньше, чем количество новых предприятий, зарегистрированных в 2017 и 2018 годах.

Такие данные приводятся в исследовании Lursoft, проведенном по заказу Регистра предприятий. Оно показало, что по сравнению с 2017 годом количество новых зарегистрированных предприятий выросло на 4,41%, а ликвидированных - на 25,89%. В течение года было ликвидировано 20 746 предприятий - это самый высокий показатель за 28 лет.

В свое время ликвидация предприятий в основном происходила из-за невыполнения требований закона, а в прошлом году причиной ликвидации главным образом были бизнес-решения и исключение из регистра неработающих предприятий.

Фото из Flickr/Ryan Morse