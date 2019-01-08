﻿ Глава FKTK о крахе латвийских банков: мы этого не заслужили, Mixnews.lv

Экономика |

Латвия не заслужила настолько пристального внимания экспертов Moneyval, поскольку проблемы, с которыми сталкивались местные банки, присущи так же и другим банкам в Евросоюзе. Такое мнение в интервью газете Neatkarīgā высказал глава Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерс Путниньш.

"Мое личное мнение таково - мы не заслужили такого отношения. В целом, оценивая всю ситуацию, Латвия не заслужила быть в одном списке с такими странами, у которых я даже не знаю, есть ли деньги. Можно критиковать, но есть недостатки, которые есть не только у латвийской банковской системы, но и у других европейских банков. Латвия в этом смысле не уникальна", - заявил он.

Глава FKTK указал, что решение экспертов Moneyval зависит от предложений более влиятельных государств в Евросоюзе.

"Считаю, что у процесса Moneyval есть очень выраженная политическая окраска. Не существует какого-то мистического Moneyval. Это страны, которые объединились в эту организацию и высказывают предложения. Золотая середина этих предложений представляет собой оценку нашей банковской системе. Чем больше государство, тем больше его влияние", - отметил Путниньш.

Ранее сообщалось о том, что латвийский финансовый сектор не будет приведен в порядок в срок, данный специалистами Moneyval.

Как рассказала LTV глава Службы предотвращения легализации преступно нажитых средств Илзе Знотиня, в Латвии много сделано, чтобы устранить риски, на которые указали специалисты Moneyval, Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием теневых капиталов и финансированием терроризма. В том числе создана система для лучшего сотрудничества между госведомствами, а также между ними и негосударственным сектором. Однако, о выполнении всех рекомендаций в назначенный срок говорить еще рано.