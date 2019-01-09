﻿ Эксперты: дефицит рабсилы может отвернуть инвесторов от Латвии, Mixnews.lv

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Предприниматели в Латвии уже столкнулись с проблемой нехватки рабочей силы, подчеркнули представители иностранных инвесторов в среду во время дискуссии с политиками.

Вице-президент правления Совета иностранных инвесторов в Латвии Злата Элксниня-Защиринска отметила, что эта нехватка может вынудить инвесторов прекратить инвестировать. От продуманной миграции большие государства только выиграли, добавила она.

Партнер аудиторской компании "Ernst & Young" (EY) в странах Балтии Андрис Лауциньш подчеркнул, что эта проблема уже сегодня требует незамедлительных решений.

Профессор Рижской высшей школы экономики Арнис Саука сообщил, что 88% иностранных инвесторов считают, что в 2018 году доступность рабочей силы в Латвии не улучшилась.

Премьер-министр Марис Кучинскис считает, что единственным решением проблемы ресурсов рабочей силы является повышение производительности труда. "Надо понять, чего мы хотим - легко доступной дешевой рабочей силы или все же квалифицированных специалистов. Я считаю, что государству не следует менять миграционную политику, а стоит больше сконцентрироваться на своих неиспользованных ресурсах и привлекать необходимых специалистов", - сказал он.

В Латвии рабочая сила доступна в тех регионах, где нет рабочих мест, поэтому следовало бы способствовать внутренней мобильности. Но идею открыть рынок для дешевой иностранной рабочей силы Кучинскис отвергает.

Кандидат на должность министра экономики в новом правительстве Дидзис Шмитс ("KPV LV") считает, что в вопросе о привлечении рабочей силы необходим индивидуальный подход. "В стране 90% налоговых доходов дают 5000 предприятий, и все мы знаем эти предприятия. Поэтому надо работать с каждым из них и обеспечить то, что необходимо каждому", - сказал он.

Кандидат на пост министра охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития/За!") не согласен с этим мнением и считает необходимой единую государственную иммиграционную политику, иначе предприятия будут проводить ее сами, находя свои решения. "Иммиграция рабочей силы не должна быть заказом предпринимателей, этот процесс должен быть стратегическим", - считает он.

Депутат Европарламента Роберт Зиле не согласен с открытием рынка труда для дешевой рабочей силы и считает необходимым в ближайшее время решить вопросы повышения производительности труда.

Председатель Цесисской думы Янис Розенбергс подчеркнул значение образования, отметив, что 9% экономически активных жителей имеют основное и незаконченное среднее образование, а система пожизненного образования в Латвии очень слабая и по-настоящему не работает.