﻿ Опасный мед может исчезнуть с полок всех магазинов Rimi в Балтии, Mixnews.lv

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Если результаты проверок Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) подтвердят слишком высокое содержание канцерогенных веществ в меде торговой марки I love eco шведской компании Ica, этот продукт будет отозван из торговли во всех магазинах Rimi в странах Балтии. Об этом сообщила представитель Rimi Latvia Даце Прейса.

После сообщения передачи Латвийского телевидения "Запрещенный прием" о том, что в этом меде превышено разрешенное латвийским законодательством содержание гидроксиметилфурфурола, являющегося канцерогенным веществом, продажа конкретной партии меда этой марки в магазинах Rimi Latvia в Латвии была временно приостановлена, подтвердила она.

Начаты дополнительные проверки других партий этого продукта.

Rimi Latvia запросила разъяснений у производителя, и он подтвердил, что страны происхождения меда данной партии - Болгария и Румыния, как это указано в маркировке и спецификации товара. Упомянутый выше параметр является одним из параметров контроля качества, который регулярно проверяется, подчеркнул производитель, сообщив, что связался с поставщиками сырья и проводит дополнительные тесты.

Руководитель отдела общественных отношений ПВС Илзе Мейстере сообщила, что ПВС взяла образцы меда марки I love eсo и отправила на лабораторные исследования. Результаты ожидаются в ближайшие недели.

Если они подтвердят превышение содержания гидроксиметилфурфурола, ПВС известит об этом датскую службу надзора за оборотом продовольствия, которая проведет проверки на датском предприятии, выпускающем этот мед, рассказала она.

ПВС проверяет также мед, выпускаемый предприятием Vinnis.

В 2018 году ПВС провела 800 проверок на выпускающих мед предприятиях и взяла на лабораторные исследования 71 образец меда. Несоответствий требованиям качества в них обнаружено не было.

7 января телепередача "Запрещенный прием" сообщила, что сеть Rimi Latvia после прозвучавшего в передаче сообщения изъяла из торговли мед марки I love eco своей материнской шведской компании Ica, расфасованный в Дании и поступивший из Болгарии и Румынии. Проведенный в лаборатории Bior тест показал превышение в нем содержания гидроксиметилфурфурола, возникающего в процессе нагревания меда.

Напомним, разрешенное содержание гидроксиметилфурфурола в меде составляет 40 мг/кг, в меде марки Vinnis оно составило 59,3 мг/кг, в меде I love eсo - 57,6 мг/кг, Langnese - 41,5 мг/кг.

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