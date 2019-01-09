﻿ Паулс: ни одно мероприятие в честь 100-летия нельзя назвать удавшимся, Mixnews.lv

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Композитор Раймонд Паулс не считает, что какое-либо из мероприятий в честь столетия Латвии можно назвать удавшимся. Об этом маэстро заявил в интервью журналу Ieva.

"В основе всех тем и сюжетов одно и то же - мучения и страдания. У нас что, нет ничего веселого, радостного? Это же праздник!", - приводит слова Паулса Nra.lv.

На просьбу прокомментировать скандал вокруг концерта "Во имя любви. 18+", композитор отметил, что заработок артистов - не тема для разговора.

"Если можешь заработать - зарабатывай. Речь в большей степени идет о продукте, который был представлен на сцене. Оправдан он или нет. А шумиху поднимать не стоило", - сказал Паулс.

Напомним, как стало известно, участникам праздничного концерта в день столетия Латвии "Во имя любви. 18+" выплатили гонорары на общую сумму, превышающую 57 тысяч евро, более 17 тысяч из которых получил исполнительный продюсер, музыкант Янис Шипкевиц.

Сам Шипкевицс заявил, что он, как и другие артисты, получил свой гонорар заслуженно.

"Да, я решил, что музыканты должны получить достойные гонорары за важную работу. Следует беспокоиться не о том, что солист получил за концерт 600 евро, а о том, что дирижер только 500 [во время Праздника песни, - прим.ред.]. О том, что в сфере культуры ненормально мало платят", - отметил музыкант.