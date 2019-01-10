﻿ Инвесторы уходят: за три года Латвия потеряла полмиллиарда евро, Mixnews.lv

Экономика |

Вложения иностранных инвесторов в основной капитал зарегистрированных в Латвии предприятий сокращаются третий год подряд - в 2018 году на 152 млн евро, а за три года уже на 409 млн евро. Об этом свидетельствует исследование Lursoft по данным Регистра предприятий, пишет газета Neatkarīgā.

В результате 1 января 2019 года аккумулированные в основной капитал латвийских предприятий прямые иностранные инвестиции составляли 7,09 млрд евро, что столько же, как в 2013 году.

В прошлом году на 9,1% или 2571 предприятие сократилось число зарегистрированных в Латвии компаний, в которых имеется иностранный капитал.

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