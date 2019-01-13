﻿ Закончена проверка выплаты Рижской думой 46 млн евро фондам и обществам, Mixnews.lv

Экономика |

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не констатировало нарушений закона в решении Рижской думы предоставить пособия в размере нескольких миллионов евро фондам и обществам.

Проверка завершена, возможные конфликты интересов должностных лиц не констатированы, как и нарушения ограничений на предвыборную агитацию в действиях косвенно связанных с "Согласием" организаций.

KNAB направило информацию о действиях самоуправления с финансовыми средствами Государственному контролю.

Проверка была начата год назад. За неполных два года Рижская дума выплатила обществам и фондам 45,85 млн евро, свидетельствовал отчет, подготовленный самоуправлением по запросу портала pietiek.com.

Деньги перечислены на выполнение функций, делегированных самоуправлением, например, участие в программе сохранения памятников культуры, дошкольное обучение, социальные услуги и др.

Средства от Рижской думы получили 1104 общества и фонда. Внимание общественности привлекло то, что среди этих организаций оказались "Латвийский клуб веселых и находчивых" и "Комитет юмора".

Фото: pixabay.com