﻿ Закончена проверка выплаты Рижской думой 46 млн евро фондам и обществам, Mixnews.lv

Закончена проверка выплаты Рижской думой 46 млн евро фондам и обществам (5)

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Экономика | 13 января 2019 года, 13:58

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не констатировало нарушений закона в решении Рижской думы предоставить пособия в размере нескольких миллионов евро фондам и обществам.

Проверка завершена, возможные конфликты интересов должностных лиц не констатированы, как и нарушения ограничений на предвыборную агитацию в действиях косвенно связанных с "Согласием" организаций.

KNAB направило информацию о действиях самоуправления с финансовыми средствами Государственному контролю.

Проверка была начата год назад. За неполных два года Рижская дума выплатила обществам и фондам 45,85 млн евро, свидетельствовал отчет, подготовленный самоуправлением по запросу портала pietiek.com.

Деньги перечислены на выполнение функций, делегированных самоуправлением, например, участие в программе сохранения памятников культуры, дошкольное обучение, социальные услуги и др.

Средства от Рижской думы получили 1104 общества и фонда. Внимание общественности привлекло то, что среди этих организаций оказались "Латвийский клуб веселых и находчивых" и "Комитет юмора".

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
Алекс1 час назад
Если бы не поляки,то КНАБ не нашел и коррупционной составляющей в закупках транспорта,но так как в этих фондах видно поляков нет)),то на нет и суда нет.
Одно общество Самаритян проверь и ,99,9 % найдешь,что из 4 млн.евро в год исчезла некая часть.Главное,это искать.а не отрабатывать,да и заказа не было найти.Все таки оппозиция же карманная.
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И есть полная уверенность1 час назад
что расследование не вытащит на свет громкие фамилии *безгрешных* сотоварищей? Или наконец вскроется система взяток и откатов ,которую внедрили уже двадцать лет назад? Посмотрим как вы всю правду опубликуете.
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Patriot2 часа назад
Tagad KNAB ir svarìgi pabeigt RS starptautisko korupcijas lietu un atklàt visas korumpètàs amatpersonas. Iespèjams, ka arì Stabina daudz ko stàsta.
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