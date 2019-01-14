﻿ СГД: каждый пятый работник получает зарплату "в конверте", Mixnews.lv

Экономика |

В 2017 году удельный вес недекларированных зарплат в коммерческом секторе составил 19,9% и по сравнению с 2016 годом уменьшился на 1,7 процентного пункта, свидетельствует информация Службы государственных доходов (СГД).

Недекларированные зарплаты увеличиваются в летний период - это связано с ростом количества рабочих мест с почасовой тарифной ставкой, не соответствующей уровню зарплат в регионе.

В 2017 году потери социального налога и подоходного налога с населения из-за зарплат "в конвертах" составили 13,8%, годом ранее - 14,9%.

По данным СГД, отраслями с самой высокой долей зарплат "в конвертах" были операции с недвижимостью - 30,7%, специализированные строительные работы - 28,7%, розничная, оптовая торговля автомобилями и мотоциклами и ремонт - 27,3%, сухопутный и трубопроводный транспорт - 26%, плодоводство и животноводство - 25%, строительство зданий - 24%, услуги общественного питания - 23,6%.

В денежном выражении самый большой объем недекларированных зарплат был в розничной торговле, кроме торговли автомобилями и мотоциклами - 152,348 млн евро, в оптовой торговле - 111,492 млн евро, в сухопутном и трубопроводном транспорте - 82,563 млн евро.

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