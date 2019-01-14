﻿ В Rīgas satiksme объяснили появление на остановках кнопок за 4000 евро, Mixnews.lv

Экономика |

В Риге на остановках общественного транспорта появились специальные кнопки для подсветки расписания движения, каждая из которых обошлась муниципальному бюджету столицы в 4300 евро. При этом, как в эфире телеканала LNT рассказал руководитель временного правления предприятия Rīgas satiksme Анрийс Матисс, кнопки являются лишь временным решением, поскольку в скоро времени на остановках планируется также установить современные электронные табло, пишет Skaties.lv.

По словам Матисса, ажиотаж, который вызвала информация о размещении "световой кнопки" стоимостью в более 4000 евро на некоторых остановках, можно объяснить "браком коммуникации" Rīgas satiksme.

"Эта кнопка не будет готовым продуктом. Эти столбы, инфраструктура, кабели и все, что там установлено, задумано для того, чтобы установить электронные табло, которые появятся на этих же шести столбах", - пояснил Матисс.

Он рассказал, что в будущем на шести остановках, на которых уже размещены "световые кнопки", вместо подсвеченных расписаний движения будут установлены современные табло, на которых будет видно, через сколько минут прибудет конкретное транспортное средство.

Между тем, как в эфире радио Baltkom рассказали представители Rīgas satiksme Байба Барташевича и Виктор Закис, вместе с установкой кнопок для подсветки были проведены важные работы, которые упростят установку электронных табло.

"В этих рассчетах все: проектирование, строительство, материалы и так далее. На этих остановках также появятся табло. В эту сумму (4300 евро - Mixnews) все включено, поэтому сумма не такая маленькая" - сказала Барташевича.

"Табло просто надо будет повесить и подключить, и все", - добавил Закис.

На прошлой неделе Rīgas satiksme сообщило, что на отдельных остановках общественного транспорта в столице были размещены специальные кнопки для подсветки расписания. Они установлены на пяти остановках улицы 13 января, а также на остановке на набережной 11 ноября "Улица Грециниеку". Оборудование одной остановки такой кнопкой обошлось в 4300 евро.

Фото: Skaties.lv