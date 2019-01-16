﻿ Найден покупатель принадлежащего ABLV банка в Люксембурге, Mixnews.lv

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Найден покупатель принадлежащего ликвидируемому ABLV Bank банка в Люксембурге, сообщил представитель ABLV Bank Янис Бунте.

8 января 2019 года ABLV Bank заключил договор с Duet Group Limited (Duet) о купле-продаже 100% акций ABLV Bank Luxembourg.

"Сделку еще должны одобрить люксембургский регулятор Commission de Surveillance du Secteur Financier и Европейский центральный банк, и Duet планирует подать официальный запрос на смену собственников в ближайшие недели", - сообщил Бунте.

Учитывая заинтересованность Duet в нынешних услугах банка и стремление расширить свою деятельность в будущем, стороны намерены завершить сделку как можно скорее, добавил он.

Сумму сделки Бунте не назвал.

Люксембургский коммерческий суд 10 октября 2018 года вынес решение о продлении периода защиты еще на четыре месяца, чтобы дать ABLV Bank Luxembourg время для продолжения переговоров с потенциальными инвесторами.

Если потребуется, в Люксембургский коммерческий суд будет подано еще одно прошение о продлении данного режима для обеспечения защиты интересов всех вовлеченных сторон на время проведения сделки с Duet, чтобы в первую очередь защитить вкладчиков ABLV Bank Luxembourg.

Как сообщалось ранее, Европейский центробанк 12 июля 2018 года аннулировал лицензию ABLV Bank.

26 февраля 2018 года в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег.