﻿ Банк Латвии: влияние Brexit на латвийскую экономику будет негативным, Mixnews.lv

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Планируя госбюджет на следующие годы, латвийским политикам следует учитывать макроэкономические риски, связанные с выходом Великобритании из ЕС, заявили в Банке Латвии.

Влияние Brexit на латвийскую экономику, по мнению экспертов, будет негативным, как напрямую мешая сотрудничеству Латвии и Великобритании, так и косвенно - через экономики стран ЕС, более тесно связанные с Великобританией.

Банк Латвии оценивает связь латвийской экономики с Великобританией как умеренную. Великобритания дает 6,5% экспорта латвийских товаров и услуг, британские инвестиции в Латвии составляют 1,5% внутреннего валового продукта (ВВП), переводы латвийских подданных из Великобритании в Латвию - примерно 0,6% ВВП.

За три года после выхода Великобритании из ЕС, если он произойдет без соглашения на благоприятных условиях, ВВП Латвии может снизиться на 0,8%-1,7% по сравнению с тем, если бы Великобритания осталась в составе ЕС, считает центробанк.

"Экономические отношения с Великобританией весьма важны для производителей изделий из древесины, которые вывозят в Великобританию почти 20% экспортируемой продукции. В экспорте услуг в Великобританию преобладают транспортные услуги и траты гостей из Великобритании в Латвии", - отметили в Банке Латвии.

При этом процесс Brexit не вызывает прямых системных рисков для латвийского финансового сектора.

По мнению Банка Латвии, Brexit без соглашения актуализирует также вопрос о переменах, которые коснутся возможностей британских предприятий оказывать финансовые услуги в странах ЕС, включая Латвию, так как Brexit без соглашения означал бы прекращение свободы оказания этих услуг.