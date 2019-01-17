﻿ Внезапно умер последний руководитель Liepājas metalurgs, Mixnews.lv

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В конце недели незадолго до своего 60-летия внезапно скончался член правления бывшего KVV Liepājas metalurgs Игорь Таланов, который после объявления неплатежеспособности компании продолжил работу на предприятии как представитель должника. Об этом пишет rus.DELFI.lv со ссылкой на "Курземес вардс".

Член правления дочернего предприятия Агентства приватизации ООО FeLM Янис Рибенс подтвердил эту информацию, правда, подробно не комментируя.

"Насколько мне известно, это не произошло ни во время работы, ни на предприятии", — отметил он. На впопрос, не повлияет ли кончина Таланова на процесс продажи имущества предприятия, Рибенс ответил отрицательно.

"Единственный вопрос, который следует задать администратору: сколь быстро будет назначен новый представитель должника", — сказал Рибенс.

Администратор предприятия Вита Дика пояснила, что законом разрешается также не назначать нового представителя должника, если нет соответствующей кандидатуры. Но администратор в настоящее время еще оценивает, как поступить дальше.

Таланов родился 21 февраля 1959 года на Украине. На должность члена правления KVV Liepājas metalurgs он был назначен в начале июля 2015 года. Обязанности руководителя предприятия он выполнял до середины сентября 2016 года, когда суд объявил предприятие неплатежеспособным.