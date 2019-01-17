﻿ Минобороны не разрешили купить бронемашины за 200 млн, Mixnews.lv

Минобороны не разрешили купить бронемашины за 200 млн (5)
Бюро по надзору за закупками (БНЗ) не разрешило Министерству обороны заключить договор о закупке бронемашин стоимостью примерно 200 млн евро у выигравшей тендер финской компании Oy Sisu Auto Ab, сообщается на сайте БНЗ.
Два других участника закупочного конкурса - южноафриканская компания Paramount International Marketing и американская AM General LLC - обжаловали его результаты.
БНЗ запретило Минобороны заключить общее соглашение с победителем конкурса и отменило решение закупочной комиссии о результатах процедуры переговоров. Минобороны поручено в течение трех месяцев устранить выявленные нарушения и повторно оценить поданные на конкурс предложения.
Решение БНЗ может быть обжаловано в Административном районном суде в течение месяца со дня его объявления.
Запрет обоснован тем, что Минобороны допустило ряд нарушений закупочной процедуры, в том числе неполно отразив свои нужды в документации процедуры переговоров и изменив отдельные пункты предложения закупки, тем самым создав невыгодные условия для отдельных предпринимателей.
Закупочный договор планируется заключить на 10 лет с возможностью продления.
Поясняя необходимость закупки новых бронемашин, Минобороны утверждает, что покупка тактических транспортных средств 4x4 значительно повысит способности тактической мобильности Национальный вооруженных сил.
Фото: Flickr/Latvijas armija
Какие то финны заработают деньги.Пусть эстонцы у них покупают,а Латвия ,подконтрольная США с макушкой,должна покупать только американский товар.
В вжух и нах!