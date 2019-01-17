﻿ Минобороны не разрешили купить бронемашины за 200 млн, Mixnews.lv

Минобороны не разрешили купить бронемашины за 200 млн (5)

фото

Экономика | 17 января 2019 года, 17:51

Бюро по надзору за закупками (БНЗ) не разрешило Министерству обороны заключить договор о закупке бронемашин стоимостью примерно 200 млн евро у выигравшей тендер финской компании Oy Sisu Auto Ab, сообщается на сайте БНЗ.

Два других участника закупочного конкурса - южноафриканская компания Paramount International Marketing и американская AM General LLC - обжаловали его результаты.

БНЗ запретило Минобороны заключить общее соглашение с победителем конкурса и отменило решение закупочной комиссии о результатах процедуры переговоров. Минобороны поручено в течение трех месяцев устранить выявленные нарушения и повторно оценить поданные на конкурс предложения.

Решение БНЗ может быть обжаловано в Административном районном суде в течение месяца со дня его объявления.

Запрет обоснован тем, что Минобороны допустило ряд нарушений закупочной процедуры, в том числе неполно отразив свои нужды в документации процедуры переговоров и изменив отдельные пункты предложения закупки, тем самым создав невыгодные условия для отдельных предпринимателей.

Закупочный договор планируется заключить на 10 лет с возможностью продления.

Поясняя необходимость закупки новых бронемашин, Минобороны утверждает, что покупка тактических транспортных средств 4x4 значительно повысит способности тактической мобильности Национальный вооруженных сил.

Фото: Flickr/Latvijas armija

Комментарии 5
Алекс1 час назад
В следующем конкурсе выиграет американская компания,поэтому то и заблокировали результат.
Какие то финны заработают деньги.Пусть эстонцы у них покупают,а Латвия ,подконтрольная США с макушкой,должна покупать только американский товар.
Ответить
Тополь-М1 час назад
Эти идиоты уже просто бесят,ну нахера вам очередной хлам за 200 лямов,самая нищая страна союза,закупите вы томогрофов,отремонтируйте разваливающиеся больницы,расселите людей из аварийных домов,накормите нищих пенсионеров,помогите инвалидам купить протезы и коляски и т.д.этих денег с лизвой хватит если не разворуете.С кем вы воевать собрались,просто смешно,потешное войско с непомерным для народа бюджетом.
1
Ответить
андрюХА1 час назад
Видимо бонзы остались не довольны откатами ...
В вжух и нах!
1
Ответить