﻿ Минобороны не разрешили купить бронемашины за 200 млн, Mixnews.lv

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Бюро по надзору за закупками (БНЗ) не разрешило Министерству обороны заключить договор о закупке бронемашин стоимостью примерно 200 млн евро у выигравшей тендер финской компании Oy Sisu Auto Ab, сообщается на сайте БНЗ.

Два других участника закупочного конкурса - южноафриканская компания Paramount International Marketing и американская AM General LLC - обжаловали его результаты.

БНЗ запретило Минобороны заключить общее соглашение с победителем конкурса и отменило решение закупочной комиссии о результатах процедуры переговоров. Минобороны поручено в течение трех месяцев устранить выявленные нарушения и повторно оценить поданные на конкурс предложения.

Решение БНЗ может быть обжаловано в Административном районном суде в течение месяца со дня его объявления.

Запрет обоснован тем, что Минобороны допустило ряд нарушений закупочной процедуры, в том числе неполно отразив свои нужды в документации процедуры переговоров и изменив отдельные пункты предложения закупки, тем самым создав невыгодные условия для отдельных предпринимателей.

Закупочный договор планируется заключить на 10 лет с возможностью продления.

Поясняя необходимость закупки новых бронемашин, Минобороны утверждает, что покупка тактических транспортных средств 4x4 значительно повысит способности тактической мобильности Национальный вооруженных сил.

Фото: Flickr/Latvijas armija