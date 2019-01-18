﻿ Единственная в мире! airBaltic второй год подряд получит престижную награду, Mixnews.lv

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Ежемесячный журнал об авиации Aviation Week Network "Air Transport World" (ATW) объявил, что латвийская авиакомпания airBaltic на предстоящей 26 марта 2019 года в Нью-Йорке 45-ой ежегодной церемонии вручения награды в области авиации получит Награду достижений в авиации ATW как лидер рынка 2018 года.

airBaltic будет первой авиакомпанией в мире, которая за долгое существование награды получила ее два года подряд.

airBaltic получила признание за дальнейшее развитие достижений 2017 года и непрерывный стремительный рост. Авиакомпания предлагает более 70 соединений из всех трех стран Балтии. В Риге, где ей принадлежит сейчас 56% рынка, airBaltic в 2018 году сумела достичь рекордного количества обслуженных пассажиров и доходов.

Награда ATW за достижения в авиационной отрасли была учреждена в 1974 году. Она присуждается частным лицам и организациям, которые выделяются среди других благодаря своим высоким результатам, инновациям и отличному сервису. Награда "Лидер рынка" присуждается авиакомпании, которая отличается от своих конкурентов в географическом регионе или рыночном секторе, создала новый рынок или стимулировала развитие имеющегося.