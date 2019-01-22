﻿ Будь патриотом: латвийцев научат отличать местное молоко (+ОПРОС), Mixnews.lv

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Чуть более половины или 52% опрошенных жителей Латвии могут отличить местные молочные продукты от импортных, показало исследование от Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (LOSP) и исследовательского центра SKDS, пишет nra.lv.

"Пока дела у латвийской молочной отрасли идут не очень хорошо и актуален вопрос, будем ли в следующем столетии страны пить местное молоко, мы хотим призвать людей быть патриотами и вместо импортного выбирать местное молоко. Но чтобы покупатели выбирали настоящие продукты от латвийских производителей, сперва людям надо объяснить, как отличить местный товар от импортного", — говорит член правления LOSP Гунтис Гутманис.

По его словам, в ходе опроса 63% респондентов были уверены, что Mājas saldējums ("Домашнее мороженое") производится в Латвии и лишь 17% знали настоящую страну происхождения – Литву. Аналогичная ситуация была и с другими продуктами.

В пятницу, 25 января, в Министерстве земледелия пройдет открытие кампании.

Уже сообщалось, что на рынке снижается доля произведенного в Латвии молока и существенно растет объем импортного. Кроме того, отдельные магазинные сети Латвии продолжают закупать молочные продукты, произведенные не в Латвии, и предлагать их под собственными торговыми марками.

Фото: Flickr/wallace_Lan