﻿ Эхо Расначса? Депутат перевозила мебель на служебном авто, Mixnews.lv

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Жители Крустпилса подозревают депутата местной краевой думы, а также директора Крустпилсской основной школы Вию Стиебриню в растрате бюджетных средств, пишет Skaties.lv со ссылкой на программу Bez Tabu телеканала TV3.

Житель края Рейнис Озолиньш запечатлел, как школьный автобус паркуется около многоквартирного дома в Саласском крае - из него выходит Стиебриня, а также школьный шофер, затем они выгружают мебель.

"Она перевозила мебель для друга в свое рабочее время. Мебель вез шофер школьного автобуса, которому также платят зарплату. Было потрачено казенное топливо. Это как-то не логично. Автобус - не велосипед, за деревом не спрячешь. Автобус, пока ехал, останавливался то у одного, то у другого магазина. Я сообщил об этом шефу края. Шеф сказал, что обратит на это внимание", - рассказал Рейнис.

Сама Стиебриня отрицает использование школьного транспорта в личных целях. По ее словам, ненужная школе мебель была доставлена некоей пожилой женщине, которая в ней остро нуждалась.

"В январе-феврале мы участвуем в акции "Сердцем к сердцу". Пакуем посылки и доставляем их нашим бывшим работникам, одиноким людям, старикам, многодетным семьям. Едем на школьном автобусе. Конкретно этой женщине были необходимы столики и два стула, а нам не нужно будет их выбрасывать", - пояснила Стиебриня.

По ее словам, для таких нужд самоуправление использует и частные машины.

В свою очередь Рейнис Озолиньш утверждает, что мебель была отвезена к маме любовника директора школы. Журналистам Bez Tabu удалось установить, что в квартире, о которой идет речь, действительно проживает мать мужчины, которого Рейнис называл сожителем Стиебрини.

Стиебриня отказалась комментировать отношения с упомянутом мужчиной, подтвердив, что его мать выразила желание забрать ненужную школе мебель.

Озолиньш написал заявление в самоуправление Крустпилсского края. Исполнительный директор Раймонд Спекс пообещал потребовать от Стиебрини разъяснений.

Напомним, весной 2016 года на тот момент министра юстиции Дзинтарса Расначса уличили в том, что переезжая на новую квартиру, на микроавтобусе Минюста он "в срочном порядке" в обеденный перерыв перевозил свой шкаф из Агенсканлнса в центр Риги. На бензин он дал шоферу Минюста 20 евро.

Позднее Расначс принес публичные извинения.