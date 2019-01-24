﻿ Эхо Расначса? Депутат перевозила мебель на служебном авто, Mixnews.lv

Эхо Расначса? Депутат перевозила мебель на служебном авто (8)
Жители Крустпилса подозревают депутата местной краевой думы, а также директора Крустпилсской основной школы Вию Стиебриню в растрате бюджетных средств, пишет Skaties.lv со ссылкой на программу Bez Tabu телеканала TV3.
Житель края Рейнис Озолиньш запечатлел, как школьный автобус паркуется около многоквартирного дома в Саласском крае - из него выходит Стиебриня, а также школьный шофер, затем они выгружают мебель.
"Она перевозила мебель для друга в свое рабочее время. Мебель вез шофер школьного автобуса, которому также платят зарплату. Было потрачено казенное топливо. Это как-то не логично. Автобус - не велосипед, за деревом не спрячешь. Автобус, пока ехал, останавливался то у одного, то у другого магазина. Я сообщил об этом шефу края. Шеф сказал, что обратит на это внимание", - рассказал Рейнис.
Сама Стиебриня отрицает использование школьного транспорта в личных целях. По ее словам, ненужная школе мебель была доставлена некоей пожилой женщине, которая в ней остро нуждалась.
"В январе-феврале мы участвуем в акции "Сердцем к сердцу". Пакуем посылки и доставляем их нашим бывшим работникам, одиноким людям, старикам, многодетным семьям. Едем на школьном автобусе. Конкретно этой женщине были необходимы столики и два стула, а нам не нужно будет их выбрасывать", - пояснила Стиебриня.
По ее словам, для таких нужд самоуправление использует и частные машины.
В свою очередь Рейнис Озолиньш утверждает, что мебель была отвезена к маме любовника директора школы. Журналистам Bez Tabu удалось установить, что в квартире, о которой идет речь, действительно проживает мать мужчины, которого Рейнис называл сожителем Стиебрини.
Стиебриня отказалась комментировать отношения с упомянутом мужчиной, подтвердив, что его мать выразила желание забрать ненужную школе мебель.
Озолиньш написал заявление в самоуправление Крустпилсского края. Исполнительный директор Раймонд Спекс пообещал потребовать от Стиебрини разъяснений.
Напомним, весной 2016 года на тот момент министра юстиции Дзинтарса Расначса уличили в том, что переезжая на новую квартиру, на микроавтобусе Минюста он "в срочном порядке" в обеденный перерыв перевозил свой шкаф из Агенсканлнса в центр Риги. На бензин он дал шоферу Минюста 20 евро.
Позднее Расначс принес публичные извинения.