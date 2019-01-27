﻿ За год МИД потратил на квартиры своих сотрудников более 4 млн евро, Mixnews.lv

Экономика |

В прошлом году Министерство иностранных дел (МИД) потратило 4,2 миллиона евро на компенсацию коммунальных расходов и трат на съемное жилье для сотрудников ведомства, свидетельствует предоставленная МИД информация. Об этом пишет NRA.

В министерстве указали, что в плане затрат, самыми дорогими странами являются Великобритания и США. Например, в среднем, в Лондоне и Нью-Йорке затраты на жилье для одного работника обходятся министерству в примерно 32 000 евро в год. За этими странами следуют Ирландия, Япония и Швейцария, где средняя сумма затрат на одного работника составляет около 30 000 евро в год.

В МИД пояснили, что, согласно Закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и самоуправленческих структур дипломату, должностному лицу или сотруднику дипломатической или консульской службы компенсируются затраты на съем квартиры и коммунальные выплаты.

С 1 января 2019 года в силу вступили поправки Кабинета министров, предусматривающие изменения в компенсации затрат на съем квартир и оплату коммунальных услуг: лимит компенсации теперь увеличился. Это было необходимо, потому что до сих пор размеры компенсации на жилищные и коммунальные расходы длительно не были пересмотрены, а именно, существенные изменения не проводились последние 15 лет. В результате они не соответствовали фактической ситуации на рынке жилья за границей.

“Например, в Берлине, который является столицей одной из тех стран мира, где не самый дорогой уровень жизни, в последние годы там стремительно поднялись квартирные платы. Согласно статистическим данным, рост платы за съем квартир сильно повлиял на квартиры среднего размера. В первом полугодии 2015 года только по сравнению с 2014 годом плата за съем квартир выросла на 24,2%, а с 2015 года – еще на 12,1%", – пояснили в МИД.

В Бельгии, Великобритании, США (Нью-Йорке) регламент рынка найма жилья предусматривает, что наймодатель раз в год может установить прирост арендной платы или индексацию, например, в зависимости от того, насколько дорого проживать в конкретной стране, или под влиянием роста налогов конкретного государства, что заметно делает дороже затраты на наем, даже если в начале жилье было снято за низкую цену, подчеркнули в ведомстве.

В случаях, если индексация наемной платы не предусмотрена в правовом регулировании найма конкретной страны, как свидетельствует практика заключения договоров найма, владельцы жилья не согласны заключать договоры найма более чем на один год, предусматривая таким образом возможность пересмотреть размер квартирной платы, когда срок договора подходит к концу. В министерстве также обратили внимание на то, что в основном плата за наем на следующий период повышается, а не уменьшается.

Учитывая, что установленный до сих пор размер компенсации не соответствовал фактической ситуации на рынке найма квартир в иностранных государствах, должностные лица и работники дипломатической и консульской службы были вынуждены выбирать квартиры, которые нередко не соответствовали стандартам безопасности, в результате которых работники ежедневно подвержены рискам безопасности, указали в министерстве.

Кроме того сотрудники проводят несоразмерно долгое время в пути из съемной квартиры в представительство и обратно, а это непосредственно влияет на выполнение функций дипломатической и консульской службы, особенно в случаях, когда необходимы быстрые действия, рассказали в МИД.

Правила Кабинета министров о размере пособий и компенсаций должностным лицам дипломатической и консульской службы, должностным лицам прямого государственного управления, военнослужащим, прокурорам и офицерам связи за службу в иностранных государствах и порядок их выплаты предусматривают компенсацию расходов на съем квартиры и коммунальные расходы в соответствии с фактическими расходами на семью двух людей, а за каждого следующего члена семьи размер компенсации увеличивается на 5%, не превышая предусмотренные правилами Кабинета министров лимиты, пояснили в министерстве.

Министерство на 2019 год установило сокращенный размер компенсации, чем установлено правилами Кабинета министров.

Нормативными актами также предусматриваются выплаты пособия за пребывание супруга и детей в иностранном государстве, а также компенсацию школьных и дошкольных расходов.

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