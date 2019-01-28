﻿ Latvenergo: в ближайшие годы цены на электричество вряд ли понизятся, Mixnews.lv

Экономика |

Анализ финансовых рынков и доступных на них инструментов показывает, что в 2019-2020 гг. цены на электричество вряд ли вернутся на тот уровень, на котором они были в 2017 году или раньше, сообщил в интервью агентству LETA директор по продажам Latvenergo Улдис Муциниекс.

Мы интегрированы в скандинавский рынок, поэтому будем все больше ощущать значение не локальных, а региональных факторов, пояснил он.

Цены на электричество на бирже за десять месяцев 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года выросли на 49%.

На вопрос о том, на насколько отдаленное будущее можно закупить электричество, Муциниекс ответил, что на нормально функционирующем рынке электроэнергию уже сегодня можно закупить на два-три года вперед.

"Это обычный и необходимый процесс. Это способ, которым торговцы могут планировать свои цены и обеспечивать поставки. В противном случае торговец остается полностью открытым для риска того, что он напрогнозирует, какой будет биржевая цена в какой-то из месяцев следующего года, глядя в хрустальный шар. Это была бы среда очень высокого риска", - пояснил он.