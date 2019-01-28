﻿ Latvenergo: в ближайшие годы цены на электричество вряд ли понизятся, Mixnews.lv

Latvenergo: в ближайшие годы цены на электричество вряд ли понизятся (1)

фото

Экономика | 28 января 2019 года, 07:56

Анализ финансовых рынков и доступных на них инструментов показывает, что в 2019-2020 гг. цены на электричество вряд ли вернутся на тот уровень, на котором они были в 2017 году или раньше, сообщил в интервью агентству LETA директор по продажам Latvenergo Улдис Муциниекс.

Мы интегрированы в скандинавский рынок, поэтому будем все больше ощущать значение не локальных, а региональных факторов, пояснил он.

Цены на электричество на бирже за десять месяцев 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года выросли на 49%.

На вопрос о том, на насколько отдаленное будущее можно закупить электричество, Муциниекс ответил, что на нормально функционирующем рынке электроэнергию уже сегодня можно закупить на два-три года вперед.

"Это обычный и необходимый процесс. Это способ, которым торговцы могут планировать свои цены и обеспечивать поставки. В противном случае торговец остается полностью открытым для риска того, что он напрогнозирует, какой будет биржевая цена в какой-то из месяцев следующего года, глядя в хрустальный шар. Это была бы среда очень высокого риска", - пояснил он.

Комментарии 1
Patriot22 минуты назад
Gribètos tomèr uzzinàt tos politiķus, kas savulaik izdomàja un likumiski ìstenoja OIK un arì ieguva no tà labumus. Latvijas jaunie politiķi, mès gaidàm ka jùs nosauksiet arì konkrètus politiķu uzvàrdus. Tad varbùt arì elektrìbas un gàzes cenas sàks samazinàties.
Ответить