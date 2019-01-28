﻿ Pasažieru vilciens запретили закупку поездов у испанцев за 225 млн евро, Mixnews.lv

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Бюро по надзору за закупками (БНЗ) запретило АО Pasažieru vilciens (PV) заключать договор с испанской компанией Patentes Talgo S. L. (Talgo) о поставках новых электропоездов, говорится в размещенном на сайте бюро заявлении.

Постановление БНЗ предусматривает отмену решения закупочной комиссии о результатах процедуры переговоров о поставке поездов.

PV поручено в течение 20 рабочих дней устранить недочеты, выявленные комиссией по рассмотрению заявок, повторно провести оценку поданных предложений и известить о принятых решениях БНЗ и всех претендентов.

Представитель PV Эгон Алерс в связи с решением БНЗ в интервью радио Baltkom рассказал, что PV очень хочет, чтобы данная закупка была реализована.

"Мы благодарим бюро, которое указало на недостатки в закупке, и сразу же приступим к их устранению, чтобы в соответствии с решением БНЗ провести повторную оценку претендентов", - сказал Алерс.

Со своей стороны министр сообщения Талис Линкайтс сообщил, что намерен ознакомиться с содержанием постановления БНЗ.

"В соответствии с этим проанализируем прежнее управление предприятием и ответственность ПВ в процессе закупки", - сказал министр.

Как сообщалось, Talgo выиграла конкурс PV, с компанией планируется заключить договор о поставках и обслуживании поездов, поставке запчастей и обучении персонала на сумму 225,303 млн евро.

Закупка предусматривает постепенную поставку PV новых поездов с конца 2020 года до 2023 года. В целом планируется закупить 32 электропоезда на 450 пассажирских мест каждый.

Как сообщил председатель правления PV Роджер Янис Григулис, поданные претендентами предложения оценивались с учетом предполагаемых расходов на эксплуатацию поездов в течение 35 лет, и предложения Talgo были признаны наиболее выгодными.

В конкурсе за право на поставку поездов ПВ участвовали четыре претендента: Talgo, польское дочернее предприятие швейцарской Stadler, испанская Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) и чешская Škoda. Последние две оспорили результаты проведенной PV процедуры закупки.

Фото: Flickr/Konstantin Davidov