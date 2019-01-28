﻿ Pasažieru vilciens запретили закупку поездов у испанцев за 225 млн евро, Mixnews.lv

Pasažieru vilciens запретили закупку поездов у испанцев за 225 млн евро (2)
Бюро по надзору за закупками (БНЗ) запретило АО Pasažieru vilciens (PV) заключать договор с испанской компанией Patentes Talgo S. L. (Talgo) о поставках новых электропоездов, говорится в размещенном на сайте бюро заявлении.
Постановление БНЗ предусматривает отмену решения закупочной комиссии о результатах процедуры переговоров о поставке поездов.
PV поручено в течение 20 рабочих дней устранить недочеты, выявленные комиссией по рассмотрению заявок, повторно провести оценку поданных предложений и известить о принятых решениях БНЗ и всех претендентов.
Представитель PV Эгон Алерс в связи с решением БНЗ в интервью радио Baltkom рассказал, что PV очень хочет, чтобы данная закупка была реализована.
"Мы благодарим бюро, которое указало на недостатки в закупке, и сразу же приступим к их устранению, чтобы в соответствии с решением БНЗ провести повторную оценку претендентов", - сказал Алерс.
Со своей стороны министр сообщения Талис Линкайтс сообщил, что намерен ознакомиться с содержанием постановления БНЗ.
"В соответствии с этим проанализируем прежнее управление предприятием и ответственность ПВ в процессе закупки", - сказал министр.
Как сообщалось, Talgo выиграла конкурс PV, с компанией планируется заключить договор о поставках и обслуживании поездов, поставке запчастей и обучении персонала на сумму 225,303 млн евро.
Закупка предусматривает постепенную поставку PV новых поездов с конца 2020 года до 2023 года. В целом планируется закупить 32 электропоезда на 450 пассажирских мест каждый.
Как сообщил председатель правления PV Роджер Янис Григулис, поданные претендентами предложения оценивались с учетом предполагаемых расходов на эксплуатацию поездов в течение 35 лет, и предложения Talgo были признаны наиболее выгодными.
В конкурсе за право на поставку поездов ПВ участвовали четыре претендента: Talgo, польское дочернее предприятие швейцарской Stadler, испанская Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) и чешская Škoda. Последние две оспорили результаты проведенной PV процедуры закупки.
Фото: Flickr/Konstantin Davidov
В одном вагоне около 100 сидячих мест. Это что, закупят четырехвагонные эл.поезда?
А на кой ляд такая ахинея? Если бы они были скоростные... А зачем нам скоростные, если станции через каждые 3-5 минут...
Опять "рука руку моет"... Откаты... пропихи своих...
А по уму сделать слабО? Или думали как лучше, а не получилось...