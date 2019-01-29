﻿ Что дальше? Больницы доплатят медикам, которые приведут новых работников, Mixnews.lv

Экономика |

Несмотря на то, что зарплаты медиков в Латвии постепенно растут, в больницах по-прежнему остро не хватает работников. В связи с этим Рижская Восточная больница запустила необычную акцию – медикам, которые приведут в больницу новых сотрудников, будут доплачивать, пишет Skaties.lv.

За каждого приведенного сотрудника можно будет получить 150 евро "на бумаге". Акция, пишет Skaties.lv, уже принесла первые плоды – в больнице появились два новых сотрудника.

"В данный момент у нас имеется около 100 вакансий медсестер и 20 мест другого обсуживающего персонала. То есть вместе это примерно 120 мест, на которые мы активно ищем работников", - рассказал глава Восточной Больницы Имант Паэглитис.

Похожая акция, как сообщается, проходит и в больнице им. Страдиня. Однако, по словам руководства больницы, по-настоящему решить проблему нехватки медсестер можно только при помощи конкурентноспособных зарплат. Работа тяжелая, а зарплата – неадекватная, указали в медучреждении.

В прошлом году зарплаты медикам были увеличены – первый гонорар по новому рассчету медсестры получат в феврале. До уплаты налогов они будут получать около 1100 евро.

Напомним, ранее в Восточной больнице сообщили, что 13% должников медучреждения умерли, оставшись должны лечебному учреждению 1,27 млн евро.