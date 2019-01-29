﻿ Что дальше? Больницы доплатят медикам, которые приведут новых работников, Mixnews.lv

Что дальше? Больницы доплатят медикам, которые приведут новых работников (11)
Несмотря на то, что зарплаты медиков в Латвии постепенно растут, в больницах по-прежнему остро не хватает работников. В связи с этим Рижская Восточная больница запустила необычную акцию – медикам, которые приведут в больницу новых сотрудников, будут доплачивать, пишет Skaties.lv.
За каждого приведенного сотрудника можно будет получить 150 евро "на бумаге". Акция, пишет Skaties.lv, уже принесла первые плоды – в больнице появились два новых сотрудника.
"В данный момент у нас имеется около 100 вакансий медсестер и 20 мест другого обсуживающего персонала. То есть вместе это примерно 120 мест, на которые мы активно ищем работников", - рассказал глава Восточной Больницы Имант Паэглитис.
Похожая акция, как сообщается, проходит и в больнице им. Страдиня. Однако, по словам руководства больницы, по-настоящему решить проблему нехватки медсестер можно только при помощи конкурентноспособных зарплат. Работа тяжелая, а зарплата – неадекватная, указали в медучреждении.
В прошлом году зарплаты медикам были увеличены – первый гонорар по новому рассчету медсестры получат в феврале. До уплаты налогов они будут получать около 1100 евро.
Напомним, ранее в Восточной больнице сообщили, что 13% должников медучреждения умерли, оставшись должны лечебному учреждению 1,27 млн евро.
Okupant, no tevis nekas nav atkarīgs Ha Ha Ha , un vēl, Ulmaņa laikā mans vectēvs bija Teikas vidusskolas direktors, tā lūk smerd!
..Rigas Teikas vidusskola
1935. gada 29. maijā notika vēsturisks pasākums – svinīgā atklāšanas ceremonija. Par skolas direktoru kļuva Pēteris Džindža. Atklāšanas ceremoniju vadīja profesors K. Kundziņš un mācītājs K. Jaunzems. ТВОЕГО Деда звали Pēteris Džindža..
Pēteris Džindža -Твой ДЕД . Džindža цыганская фамилия.....
Ариец, Ариец -высшая Раса !! обыкновенный Цыган!!И это ник"Latviešu Patriots"