﻿ Глава службы среды покидает свой пост, Mixnews.lv

Глава службы среды покидает свой пост (1)
Экономика | 29 января 2019 года, 10:26
Министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце и генеральный директор Государственной службы окружающей среды Инга Колегова пришли к договоренности о разрыве трудовых отношений, информировала представитель министра Агнесе Варпиня.
Колегова покидает свой пост с сегодняшнего дня и в ближайшее время на эту должность будет выдвинут исполняющий ее обязанности.
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Malaci jaunie politiķi. Sàk valsts pàrvaldes reorganizàciju.
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