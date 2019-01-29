﻿ Глава службы среды покидает свой пост, Mixnews.lv

Экономика |

Министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце и генеральный директор Государственной службы окружающей среды Инга Колегова пришли к договоренности о разрыве трудовых отношений, информировала представитель министра Агнесе Варпиня.

Колегова покидает свой пост с сегодняшнего дня и в ближайшее время на эту должность будет выдвинут исполняющий ее обязанности.

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