﻿ На командировки чиновников в этом году потратят на 200 тысяч больше, Mixnews.lv

На командировки чиновников в этом году потратят на 200 тысяч больше (8)

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Экономика | 31 января 2019 года, 15:19

Несмотря на то, что бюджет рабочих поездок большинства латвийских министерств в этом году соответствует прошлому году, общие расходы значительно увеличились - если в 2018 году на них было выделено 3,9 млн евро, то в этом - 4,1 млн. Об этом сегодня пишет газета Dienas Bizness.

Член правления компании Averoja Санита Ругина в разговоре с изданием отметила, что в целом количество зарубежных визитов чиновников в этом году, по сравнению с прошлым, особенно не изменилось и осталось на уровне 2017 года.

По словам Ругины, наиболее популярным пунктом назначения чиновников уже несколько лет является Брюссель. Также в этот список входят Франкфурт и Лондон. Нередко работники министерств летают в Париж, Вену, Люксембург, Вильнюс, Таллинн и другие европейские города.

Пои этом, как отмечает Dienas Bizness, в отдельных министерствах случаются и экзотические командировки. Так, Министерство финансов без развернутых пояснений сообщило, что в прошлом году ее сотрудники побывали в Эфиопии, Иордании, Уругвае и Перу. В свою очередь чиновники Министерства экономики отправились на туристическую выставку в Японию, открытие латвийского посольства в Корее, а также на конференцию в Мексике.

В целом на каждое министерство было потрачено около 10 тысяч евро.

Фото: Flickr/RETRO 11

Комментарии 8
Праздник3 часа назад
Гуляй басота.
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Патриот 2 часа назад
А че так скромно?! На нашем быдле можно и в десять и в пятьдесят раз больше погулять, будут в загоне с голодухи мычать, плетью отработал, ворота закрыл и никто не услышит. Латыши они и в Африке Латыши, пока последнюю банку пива не допьют, не успокоятся. Это их стиль жизни, нищета, хутора, дырявые пробабушкины лапти. За тридцать лет правления латышами страной Латвия превратилась в призрак где нет людей, экономики, ни чего не осталось кроме коррумпированного правительства, сейма и псов из ПБ И КНАБа!
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222 часа назад
можем скинуться на билет им в один конец
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