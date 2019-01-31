﻿ На командировки чиновников в этом году потратят на 200 тысяч больше, Mixnews.lv

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Несмотря на то, что бюджет рабочих поездок большинства латвийских министерств в этом году соответствует прошлому году, общие расходы значительно увеличились - если в 2018 году на них было выделено 3,9 млн евро, то в этом - 4,1 млн. Об этом сегодня пишет газета Dienas Bizness.

Член правления компании Averoja Санита Ругина в разговоре с изданием отметила, что в целом количество зарубежных визитов чиновников в этом году, по сравнению с прошлым, особенно не изменилось и осталось на уровне 2017 года.

По словам Ругины, наиболее популярным пунктом назначения чиновников уже несколько лет является Брюссель. Также в этот список входят Франкфурт и Лондон. Нередко работники министерств летают в Париж, Вену, Люксембург, Вильнюс, Таллинн и другие европейские города.

Пои этом, как отмечает Dienas Bizness, в отдельных министерствах случаются и экзотические командировки. Так, Министерство финансов без развернутых пояснений сообщило, что в прошлом году ее сотрудники побывали в Эфиопии, Иордании, Уругвае и Перу. В свою очередь чиновники Министерства экономики отправились на туристическую выставку в Японию, открытие латвийского посольства в Корее, а также на конференцию в Мексике.

В целом на каждое министерство было потрачено около 10 тысяч евро.

Фото: Flickr/RETRO 11