﻿ Бюджет в минусе: минфин рассказал о планах на доходы и расходы, Mixnews.lv

Экономика |

Фискальное пространство 2019 года будет отрицательным - в размере минус 34 млн евро, сообщили в Министерстве финансов.

"В этом году и в последующие два года баланс бюджета центрального правительства при неизменной политике с учетом резерва фискального обеспечения будет меньше допустимого баланса. Это означает, что фискальное пространство отрицательное. В 2019 году его размер составляет -34 млн евро", - пояснили в Минфине.

На следующей неделе правительство рассмотрит предложение Минфина предусмотреть на 2019 и последующие годы резерв фискального обеспечения в размере 0,1% внутреннего валового продукта (ВВП), что по предыдущим подсчетам составляет 31 млн евро.

По закону о фискальной дисциплине, правительство должно принять решения о соответствующих мерах по доходам или расходам, чтобы ликвидировать этот дефицит.

Очень важно незамедлительно продолжить работу над подготовкой законопроектов о бюджете, чтобы как можно скорее обеспечить выполнение отраслевых приоритетов, а также дальнейшую работу над подготовкой бюджета следующего года, подчеркивает Минфин.

Согласно утвержденному правительством графику разработки госбюджета 2019 года, правительство должно утвердить проект бюджета 5 марта и 8 марта подать его в Сейм.

5 февраля Кабинет министров рассмотрит подготовленный Минфином информационный доклад о прогнозах макроэкономических показателей, доходов и баланса бюджета центрального правительства на 2019-2021 гг. Прогнозы были составлены в сентябре 2018 года с учетом данных о ВВП за первое полугодие и доступной на тот момент макроэкономической информации.

В феврале 2019 года эти прогнозы будут обновлены.

В декабре 2018 года Совет по фискальной дисциплине объявил, что, возможно, расходы бюджета 2019 года придется снизить на 140,9 млн евро.