﻿ NRA: десяткам тысяч латвийцев грозит налоговый долг, Mixnews.lv

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Большинство налогоплательщиков, оставшихся в долгах перед государством за 2018 год, даже не подозревают о том, что имеют не уплаченные взносы. По подсчетам Службы госдоходов (СГД) таких людей может быть около 60 000. Большинство должников уверены в том, что их работодатель корректно платит налог на рабочую силу. Однако задолженность по налогам может образоваться из-за налоговой политики и дифференциации необлагаемого минимума в связи с налогами. Об этом пишет Neatkarīgā Rīta avīze.

Как отмечает издание, налогоплательщик может столкнуться с такими проблемами, если он трудоустроен сразу на нескольких рабочих местах, менял место работы, не работал годом ранее или взял перерыв. Также задолженность по налогам может образоваться, если их было удержано меньше, чем в реальности.

Газета подчеркивает, что возможна и противоположная ситуация: в случае, если налоги удержаны в слишком крупном объеме, их возможно вернуть.

Neatkarīgā Rīta avīze отмечает, что проблемы с уплаченными налогами, являются результатом налоговой реформы 2018 года, которая предусматривает дифференциацию подоходного налога с населения (ПНН) и применение необлагаемого минимума. Чем выше доходы, тем выше ставка ПНН. То есть, если зарплата составляет до 20 004 евро в год или 1667 евро в месяц, ставка ПНН составит 20%. Для той части населения, доход которых превышает эту сумму, ставка ПНН составляет 23%, в свою очередь, если доход составляет 55 000 евро в год или 4583 евро в месяц, ПНН придется заплатить в размере 31,54% от зарплаты.

В свою очередь необлагаемый минимум будет основан на объеме доходов за предыдущие полгода. Если в месяц зарплата составляет меньше 440 евро в месяц, то в прошлом году необлагаемый минимум составил 200 евро. Между тем, если доходы в месяц превысили 1000 евро, необлагаемого минимума уже нет. Если зарплата в 2018 году не изменилась по сравнению 2017 годом, все уплаченные налоги, скорее всего, соответствуют фактическому объему и долгов нет.

Как сообщает издание, больше всего риску стать налоговыми должниками подвержены получатели авторского вознаграждения, молодые мамы, которые снова начали работать, и лица, меняющие место работы.

Часто задолженность по налогам появляется в случаях, если годовые доходы превышают 20 004, а ПНН за всю сумму был удержан в размере 20%. В свою очередь для тех лиц, которые в 2017 году не были трудоустроены на оплачиваемой работе, необлагаемый минимум, согласно прогнозам СГД составляет 100 евро в месяц, поскольку у СГД нет информации о предыдущем объеме налогов.

По подсчетам СГД, около 60 000 трудоустроенных жителей, возможно, остались должны государству. Однако в службе подчеркнули, что на данный момент сложно назвать точное число должников.

СГД подчеркивает, что в случае возникновения задолженности по налогам, нужно обязательно подать декларацию о доходах, а не в добровольном порядке, как это происходит обычно. Сделать это следует с 1 марта до 1 июня. В противном случае кроме налоговых долгов придется также оплатить штраф в размере от 70 до 150 евро.

Как отмечает Neatkarīgā Rīta Avīze, налогоплательщики смогут узнать о том, остались ли они в долгах перед государством, начиная с 1 марта. Сделать это можно будет с помощью электронной системы декларирования СГД. Кроме того СГД собирается проинформировать в электронном виде или по почте каждого должника.

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