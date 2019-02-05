﻿ Минфин пересмотрел госрасходы и "нашел" 51 млн евро, Mixnews.lv

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Правительство сегодня ознакомилось с информационным сообщением Министерства финансов о результатах пересмотра государственных расходов в 2019, 2020 и 2021 годах. Как сообщается, в результате пересмотра в распоряжении ведомства появились дополнительные 51,3 млн евро, пишет Nra.lv.

Сообщение Минфина также содержит поправки для использования этих средств в рамках бюджета 2019 года.

В частности, 23,5 млн евро из 51,3 млн были получены в результате пересмотра приоритетов предыдущих бюджетов, 12,9 млн — после улучшения различных отраслевых поправок к законам, 12,3 млн — в результате анализа и так называемого горизонтального пересмотра расходов бюджета.

В соответствии с ранее утвержденным Кабмином графиком разработки госбюджета, правительство может утвердить проект бюджета этого года 5 марта, а Сейм документ планируется подать 8 марта.