﻿ Минфин пересмотрел госрасходы и "нашел" 51 млн евро, Mixnews.lv

Минфин пересмотрел госрасходы и "нашел" 51 млн евро (9)

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Экономика | 5 февраля 2019 года, 14:42

Правительство сегодня ознакомилось с информационным сообщением Министерства финансов о результатах пересмотра государственных расходов в 2019, 2020 и 2021 годах. Как сообщается, в результате пересмотра в распоряжении ведомства появились дополнительные 51,3 млн евро, пишет Nra.lv.

Сообщение Минфина также содержит поправки для использования этих средств в рамках бюджета 2019 года.

В частности, 23,5 млн евро из 51,3 млн были получены в результате пересмотра приоритетов предыдущих бюджетов, 12,9 млн — после улучшения различных отраслевых поправок к законам, 12,3 млн — в результате анализа и так называемого горизонтального пересмотра расходов бюджета.

В соответствии с ранее утвержденным Кабмином графиком разработки госбюджета, правительство может утвердить проект бюджета этого года 5 марта, а Сейм документ планируется подать 8 марта.

Комментарии 9
абвгд1 час назад
А я и не думаю,а точно знаю,что через пол-часа,этих денег ни один КНАБ не найдёт atbalsu-10000000000 %!!!!!!
3
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Jauna Teika!50 минут назад
Удивительно, mazturīgie iedzīvotāji- это две Лягушки Квакушки "Latviešu Patriots un Patriot!!!
2
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Latviešu Patriots1 час назад
Valsts drošībai ņemot vērā agresorvalsti Krieviju, jābūt prioritātei!
7
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