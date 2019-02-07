﻿ Эксперты: Кучинскис оставил в наследство "серьезные проблемы" в бюджете, Mixnews.lv

Экономика |

В бюджете этого года необходимо сократить расходы на 62 млн евро, заявили в Совете по фискальной дисциплине (СФД). Во вторник правительство начало работу над госбюджетом 2019 года с рассмотрения тенденций развития экономики и главных параметров финансовой деятельности государства.

Ознакомившись с докладом Министерства финансов, СФД заключил, что новое правительство Кришьяниса Кариньша приняло эстафету от предыдущего кабмина Мариса Кучинскиса с серьезными проблемами фискальной политики.

СФД уже ранее констатировал, что бюджетные расходы растут намного быстрее, чем это допускают фискальные условия.

"К сожалению, в своем докладе Минфин не полностью обновил данные об оценке экономического цикла. При более быстром росте ВВП, чем прогнозировалось при подготовке плана бюджета 2019 года, усиливаются признаки перегрева", - заявляют эксперты.

Налоговая реформа дала дополнительный стимул росту экономики, увы, усилив тенденции к ее перегреву и вызвав значительное сокращение налоговых поступлений, отмечает СФД.