﻿ Эксперты: Кучинскис оставил в наследство "серьезные проблемы" в бюджете, Mixnews.lv

Эксперты: Кучинскис оставил в наследство "серьезные проблемы" в бюджете (4)

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Экономика | 7 февраля 2019 года, 16:45

В бюджете этого года необходимо сократить расходы на 62 млн евро, заявили в Совете по фискальной дисциплине (СФД). Во вторник правительство начало работу над госбюджетом 2019 года с рассмотрения тенденций развития экономики и главных параметров финансовой деятельности государства.

Ознакомившись с докладом Министерства финансов, СФД заключил, что новое правительство Кришьяниса Кариньша приняло эстафету от предыдущего кабмина Мариса Кучинскиса с серьезными проблемами фискальной политики.

СФД уже ранее констатировал, что бюджетные расходы растут намного быстрее, чем это допускают фискальные условия.

"К сожалению, в своем докладе Минфин не полностью обновил данные об оценке экономического цикла. При более быстром росте ВВП, чем прогнозировалось при подготовке плана бюджета 2019 года, усиливаются признаки перегрева", - заявляют эксперты.

Налоговая реформа дала дополнительный стимул росту экономики, увы, усилив тенденции к ее перегреву и вызвав значительное сокращение налоговых поступлений, отмечает СФД.

Комментарии 4
воры в законе1 час назад
Так в чём проблема? Под суд Кучу, который "с барского плеча" премии щедро всем раздавал и ЗРЯплаты поднимал и всё это из госбюджета. Где КНАБ? Почему не работают? Или на Ушакова кляузу-компромат сочиняют?
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Garik1 час назад
Почти тридцать лет как вырвались из-под "гнета тоталитаризьму", а от неаткарибы-то сплошь и рядом одни проблемы. Прав был профессор Преображенский - "Проблема в головах, а не в клозетах!".
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Бирюк1 час назад
Старый анекдот про три конверта. А ведь и правда, понимаю что не смешно, ведь сколько лет прошло и ничего не меняется.
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