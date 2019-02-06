﻿ Лестницы Вантового моста "подорожали" в два раза, Mixnews.lv

Экономика |

Из-за изменений в процедуре закупки затянулась реконструкция закрытых почти год назад лестниц Вантового моста, при этом значительно возросли предполагаемые затраты, сообщает передача "900 секунд" на телеканале LNT.

Как пишет Diena.lv, лестницы Вантового моста были признаны опасными весной прошлого года, и с тех пор они закрыты. Ранее и.о. директора департамента сообщения Рижской думы Эмилс Якринс сообщил, что расходы на их ремонт могут составить около 100 000 евро, однако участники конкурса в ноябре заявили, что это слишком маленькая сумма, а реальные затраты составят не менее 170 000 евро.

В связи с увеличением расходов думскому департаменту сообщения пришлось менять процедуру закупки. Новый конкурс на восстановление лестниц завершится на этой неделе, в нем участвуют два претендента.

Проект реконструкции лестниц Вантового моста уже разработан, расходы на него составили 11 856 евро.

Весной прошлого года на Вантовом мосту частично разрушилась одна из лестниц, которая ведет с моста вниз на набережную 11 ноября. С тех пор лестницы моста на правом берегу Даугавы закрыты для пешеходов.

Фото: Twitter/Pilsēta cilvēkiem