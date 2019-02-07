﻿ СГД сконцентрируется на махинациях с НДС, Mixnews.lv

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Служба государственных доходов (СГД) в этом году займется увеличением поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС), заявила в передаче LNT "900 секунд" новый руководитель СГД Иева Яунземе.

Говоря о борьбе с теневой экономикой, она отметила, что список задач длинный, среди них есть более крупные и более мелкие, пишет nra.lv.

Яунземе выдвинула два приоритета в борьбе с теневой экономикой - упорядочение сферы строительства и борьба с контрабандой. Нужно назначить руководителя таможенного управления, вместо которого уже давно работает исполняющий обязанности.

"В этом году мы сконцентрируемся на поступлениях НДС, это самые большие поступления в бюджете, мы приведем их в порядок и на следующий год займемся другой сферой", - сказала новая глава СГД.

Яунземе была утверждена на должности во вторник.

Фото: Flickr/Valsts kanceleja