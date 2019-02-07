﻿ СГД сконцентрируется на махинациях с НДС, Mixnews.lv

СГД сконцентрируется на махинациях с НДС (4)
Служба государственных доходов (СГД) в этом году займется увеличением поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС), заявила в передаче LNT "900 секунд" новый руководитель СГД Иева Яунземе.
Говоря о борьбе с теневой экономикой, она отметила, что список задач длинный, среди них есть более крупные и более мелкие, пишет nra.lv.
Яунземе выдвинула два приоритета в борьбе с теневой экономикой - упорядочение сферы строительства и борьба с контрабандой. Нужно назначить руководителя таможенного управления, вместо которого уже давно работает исполняющий обязанности.
"В этом году мы сконцентрируемся на поступлениях НДС, это самые большие поступления в бюджете, мы приведем их в порядок и на следующий год займемся другой сферой", - сказала новая глава СГД.
Яунземе была утверждена на должности во вторник.
Фото: Flickr/Valsts kanceleja
Если это ФОРМА ИЗЪЯТИЯ - ГРАБЕЖА со стороны государства незачем этот налог платить!!
Посмотрите свои счета и чеки. В них отделено то, что идёт в госкассу: PVN и сумма. Есть два варианта сбора:
1) по по цепочке от производителя (импортёра) до конечного покупателя, каждый участник платит свою долю
2) В госкассу платит последний участник -розничный торговец.
Сути это не меняет, но даёт возможность умыкнуть себе часть налога на экспорте.